Si è giocata la 20a giornata del campionato di Serie B che si è aperta venerdì sera con il pareggio tra Samp e Entella. Nelle gare del sabato pari (2-2) importante a Monza per la capolista Frosinone che va subito in vantaggio, poi subisce la rimonta del Monza e nel finale riesce a trovare la rete del pareggio in dieci uomini. Continua a vincere il Venezia che batte anche il Catanzaro mentre in zona salvezza successi fondamentali del Mantova, Sudtirol e Carrarese. Colpaccio della Juve Stabia che inguaia un Bari sempre più in crisi. Nelle partite di oggi torna al successo il Modena che espugna Pescara, sempre più ultimo da solo in classifica mentre il Palermo vince di misura con lo Spezia grazie a una rete di Segre dopo dieci secondi di gioco. In classifica comanda ancora il Frosinone con un punto di vantaggio sul Venezia e quattro sul Monza.
I risultati e la classifica:
SAMPDORIA-V.ENTELLA 1-1
VENEZIA-CATANZARO 3-1
PADOVA-MANTOVA 1-2
MONZA-FROSINONE 2-2
EMPOLI-SUDTIROL 0-1
AVELLINO-CARRARESE 1-2
REGGIANA-CESENA 1-2
BARI-JUVE STABIA 0-1
PESCARA-MODENA 0-2
PALERMO-SPEZIA 1-0
Scusate ma a Carrara perchè I residenti nella provincia di Firenze non possono andare? Sto a Dublino e non sono informato. Che ci Sono stati incidenti all’andata?
io mi ricordo di una sassaiola qualche anno fa durante una amichevole estiva…e credo che pure l’orario serale abbia spinto la questura a lasciar stare. io in teoria potrei andarci dato che sono iscritto all’ Aire, ma verrò col Modena, partita che mi fa venire in mente la B con Silvione e la promozione comune in A. era il Modena di de Biasi, che qualche anno più tardi sarebbe diventato eroe in Albania, Sculli, Balestri, mauri, etc.
Qualche scaramuccia. Manteniamo un +10 sulla zona retrocessione e un +8 su quella playout
Anjorin!!! È entrato Anjorin in Torino Roma. Vediamo.
Un dettaglio: nel girone di ritorno dovremo giocare in trasferta con le attuali prime cinque della classifica + il Catanzaro.
Secondo me potremo fare bene perché la partita la dovranno fare loro.
in realtà possiamo andare rutti a Carrara e incitare da fuori i nostri ragazzi. l unica cosa è che se stai ad Empoli non puoi entrare se invece abiti nelle zone limitrofe puoi anche entrare allo stadio. Basta scuse…tutti a Carrara
Il divieto è per tutti i residenti nella Città Metropolitana di Firenze, non soltanto per i residenti nel Comune di Empoli
A rutti si vince noi.
San Miniato, Monsummano, Vangile e Montecatini non ne fanno parte
Classifica rimasta uguale per la distanza dalle ultime 3, ma accorciata a 8 punti per la distanza playout. Con 1 punto sabato scorso, che era fattibilissimo nonostante tutti i nostri problemi di alti e bassi a livello di atteggiamento spiegabili solo per il discorso giovane età…saremmo stati più tranquilli, ora c’è da almeno non perdere a Carrara. Ormai i discorsi playoff li guardo distaccatamente perchè l’8° posto è solo un obiettivo per tenersi lontani dalla zona calda, non per avere ambizioni particolari.
Se è per quello nemmeno Montevarchi e Parma.