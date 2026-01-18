Si è giocata la 20a giornata del campionato di Serie B che si è aperta venerdì sera con il pareggio tra Samp e Entella. Nelle gare del sabato pari (2-2) importante a Monza per la capolista Frosinone che va subito in vantaggio, poi subisce la rimonta del Monza e nel finale riesce a trovare la rete del pareggio in dieci uomini. Continua a vincere il Venezia che batte anche il Catanzaro mentre in zona salvezza successi fondamentali del Mantova, Sudtirol e Carrarese. Colpaccio della Juve Stabia che inguaia un Bari sempre più in crisi. Nelle partite di oggi torna al successo il Modena che espugna Pescara, sempre più ultimo da solo in classifica mentre il Palermo vince di misura con lo Spezia grazie a una rete di Segre dopo dieci secondi di gioco. In classifica comanda ancora il Frosinone con un punto di vantaggio sul Venezia e quattro sul Monza.

I risultati e la classifica:

SAMPDORIA-V.ENTELLA 1-1

VENEZIA-CATANZARO 3-1

PADOVA-MANTOVA 1-2

MONZA-FROSINONE 2-2

EMPOLI-SUDTIROL 0-1

AVELLINO-CARRARESE 1-2

REGGIANA-CESENA 1-2

BARI-JUVE STABIA 0-1

PESCARA-MODENA 0-2

PALERMO-SPEZIA 1-0