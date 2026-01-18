Campionato Primavera 2
15a giornata (Ultima del Girone di Andata)
EMPOLI – Ascoli 2 – 2
Gol: 14′ Dipierdomenico (A) – 55′ Monaco (E) – 69′ Mbaye (A) – 70′ Egan (E)
|
Catanzaro
|
–
|
Pisa
|
2
|
1
|
20′ Cenerini (P) – 42′ Ardizzone (C) – 87′ Gjoka (C)
|
Cosenza
|
–
|
Avellino
|
1
|
1
|
4′ De Michele (A) – 79′ Agrelli (C)
|
Perugia
|
–
|
Benevento
|
2
|
1
|
44′ Belloni (P) – 76′ Dottori (P) – 89′ Borrelli (B)
|
Pescara
|
–
|
Crotone
|
1
|
0
|
90’ Sculli
|
Salernitana
|
–
|
Bari
|
2
|
1
|
20′ rig. Haxhiu (S) – 47′ Soldani (B) – 48′ Lombardi (S)
|
Spezia
|
–
|
Monopoli
|
6
|
0
|
4′ e 10’ Ferrazza – 47′ Conte – 69′ Sartori – 71′ Baldetti – 83′ Vannucci
|
Ternana
|
–
|
Palermo
|
2
|
5
|
6’ Vaccaro (T) – 42’ Brutto (P)- 48’ rig. Vaccaro (T) – – 57’ Caracchiolo (P) – 71’ e 81’ Dell’Orzo (P) – 66’ Bertolino (P) Vaccaro (T) – Vaccaro (T)
Classifica dopo la 15a giornata (Ultima del Girone di Andata)
|
club
|
Giocate
|
Punti TOTALI
|
v
|
n
|
n
|
gf
|
gs
|
Empoli
|
15
|
31
|
9
|
4
|
2
|
36
|
12
|
Pescara
|
15
|
29
|
9
|
2
|
4
|
27
|
19
|
Benevento
|
15
|
25
|
8
|
1
|
6
|
21
|
23
|
Spezia
|
15
|
25
|
8
|
1
|
6
|
30
|
24
|
Perugia
|
15
|
24
|
6
|
6
|
3
|
19
|
12
|
Pisa
|
15
|
22
|
6
|
4
|
5
|
27
|
18
|
Ternana
|
15
|
22
|
6
|
4
|
5
|
26
|
25
|
Catanzaro
|
15
|
22
|
6
|
4
|
5
|
17
|
16
|
Bari
|
15
|
21
|
5
|
6
|
4
|
23
|
16
|
Avellino
|
15
|
20
|
4
|
8
|
3
|
22
|
22
|
Cosenza
|
15
|
19
|
5
|
4
|
6
|
15
|
27
|
Monopoli
|
15
|
18
|
5
|
3
|
7
|
16
|
27
|
Ascoli
|
15
|
16
|
3
|
7
|
5
|
19
|
19
|
Salernitana
|
15
|
14
|
4
|
2
|
9
|
14
|
30
|
Palermo
|
15
|
12
|
2
|
6
|
7
|
15
|
23
|
Crotone
|
15
|
6
|
0
|
6
|
9
|
8
|
26
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 15a Giornata
EMPOLI – Delfino Pescara 5 – 2
Gol: 39’ Perillo (E) – 34’ Covelli (E) – 60’ Turcu (DP) – 67’ Perillo (E) – 72’ Orlandi (E) – 75’ Di Marcello (DP) – 90’+3 Pucci (E)
UNDER 16 Serie A e B
L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo
UNDER 15 Serie A e B
L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo