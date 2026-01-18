Campionato Primavera 2

15a giornata (Ultima del Girone di Andata)

EMPOLI – Ascoli 2 – 2

Gol: 14′ Dipierdomenico (A) – 55′ Monaco (E) – 69′ Mbaye (A) – 70′ Egan (E)

Catanzaro – Pisa 2 1 20′ Cenerini (P) – 42′ Ardizzone (C) – 87′ Gjoka (C) Cosenza – Avellino 1 1 4′ De Michele (A) – 79′ Agrelli (C) Perugia – Benevento 2 1 44′ Belloni (P) – 76′ Dottori (P) – 89′ Borrelli (B) Pescara – Crotone 1 0 90’ Sculli Salernitana – Bari 2 1 20′ rig. Haxhiu (S) – 47′ Soldani (B) – 48′ Lombardi (S) Spezia – Monopoli 6 0 4′ e 10’ Ferrazza – 47′ Conte – 69′ Sartori – 71′ Baldetti – 83′ Vannucci Ternana – Palermo 2 5 6’ Vaccaro (T) – 42’ Brutto (P)- 48’ rig. Vaccaro (T) – – 57’ Caracchiolo (P) – 71’ e 81’ Dell’Orzo (P) – 66’ Bertolino (P) Vaccaro (T) – Vaccaro (T)

C lassifica dopo la 15a giornata (Ultima del Girone di Andata)

club Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 15 31 9 4 2 36 12 Pescara 15 29 9 2 4 27 19 Benevento 15 25 8 1 6 21 23 Spezia 15 25 8 1 6 30 24 Perugia 15 24 6 6 3 19 12 Pisa 15 22 6 4 5 27 18 Ternana 15 22 6 4 5 26 25 Catanzaro 15 22 6 4 5 17 16 Bari 15 21 5 6 4 23 16 Avellino 15 20 4 8 3 22 22 Cosenza 15 19 5 4 6 15 27 Monopoli 15 18 5 3 7 16 27 Ascoli 15 16 3 7 5 19 19 Salernitana 15 14 4 2 9 14 30 Palermo 15 12 2 6 7 15 23 Crotone 15 6 0 6 9 8 26

U NDER 17 Serie A e B

Girone C – 15a Giornata

EMPOLI – Delfino Pescara 5 – 2

Gol: 39’ Perillo (E) – 34’ Covelli (E) – 60’ Turcu (DP) – 67’ Perillo (E) – 72’ Orlandi (E) – 75’ Di Marcello (DP) – 90’+3 Pucci (E)

UN DER 16 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

UNDER 15 Serie A e B