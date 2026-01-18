Campionato Primavera 2

15a giornata    (Ultima del Girone di Andata)

 

EMPOLI – Ascoli       2 – 2                                                          

Gol: 14′ Dipierdomenico (A) – 55′ Monaco (E) – 69′ Mbaye (A) – 70′ Egan (E)

 

Catanzaro

Pisa

2

1

20′ Cenerini (P) – 42′ Ardizzone (C) – 87′ Gjoka (C)

Cosenza

Avellino

1

1

4′ De Michele (A) – 79′ Agrelli (C)

 

Perugia

Benevento

2

1

44′ Belloni (P) – 76′ Dottori (P) – 89′ Borrelli (B)

Pescara

Crotone

1

0

90’ Sculli

Salernitana

Bari

2

1

20′ rig. Haxhiu (S) – 47′ Soldani (B) – 48′ Lombardi (S)

Spezia

Monopoli

6

0

4′ e 10’ Ferrazza – 47′ Conte – 69′ Sartori – 71′ Baldetti – 83′ Vannucci

Ternana

Palermo

2

5

6’ Vaccaro (T) – 42’ Brutto (P)- 48’ rig. Vaccaro (T) –  – 57’ Caracchiolo (P) – 71’ e 81’ Dell’Orzo (P) – 66’ Bertolino (P) Vaccaro (T) – Vaccaro (T)

 

Classifica dopo la 15a giornata    (Ultima del Girone di Andata)

club

Giocate

Punti TOTALI

v

n

n

gf

gs

Empoli

15

31

9

4

2

36

12

Pescara

15

29

9

2

4

27

19

Benevento

15

25

8

1

6

21

23

Spezia

15

25

8

1

6

30

24

Perugia

15

24

6

6

3

19

12

Pisa

15

22

6

4

5

27

18

Ternana

15

22

6

4

5

26

25

Catanzaro

15

22

6

4

5

17

16

Bari

15

21

5

6

4

23

16

Avellino

15

20

4

8

3

22

22

Cosenza

15

19

5

4

6

15

27

Monopoli

15

18

5

3

7

16

27

Ascoli

15

16

3

7

5

19

19

Salernitana

15

14

4

2

9

14

30

Palermo

15

12

2

6

7

15

23

Crotone

15

6

0

6

9

8

26

 

 UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 15a Giornata    

EMPOLI – Delfino Pescara       5 – 2

Gol: 39’ Perillo (E) – 34’ Covelli (E) – 60’ Turcu (DP) – 67’ Perillo (E) – 72’ Orlandi (E) – 75’ Di Marcello (DP) – 90’+3 Pucci (E)

 

UNDER 16 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

 

UNDER 15 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

 

