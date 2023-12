E’ sicuramente positivo l’ultimo ricordo azzurro in quel di Cagliari. Torniamo indietro di due stagione, con Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli, in quella che in qualche modo fu la gara della svolta. Vincemmo 2-0 grazie ai gol di Di Francesco e Stulac, con poi Henderson ad andare vicino ad un super gol. Rivediamo le immagini di quel match