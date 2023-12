Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dell’Unipol Domus di Cagliari per Cagliari-Empoli, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 30 dicembre alle ore 15.00.

I tagliandi sono disponibili senza limitazioni sulla vendita al costo di 35€, più i costi di prevendita, online e nelle ricevitorie autorizzate TicketOne; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si informa inoltre che come da determina 26/2017 dell’ONMS, per il Settore Ospiti non è consentito il cambio nominativo e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 29 dicembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando.

La capienza del Settore Ospiti dell’Unipol Domus è di 415 posti e per questioni di sicurezza, una volta all’interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori. Vi sono 40 posti auto e 5 posti bus dedicati. Per prenotazioni, inviare una mail a slo@cagliaricalcio.com.

