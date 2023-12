Il classe 2003 sta cercando di ritrovare la forma migliore e intanto chi lo intervista gli chiede sempre qualcosa sul suo futuro, come il TG1: “Come vivo il fatto di avere molti occhi addosso? Non come un peso, ma penso che sia una cosa bella che la gente si aspetta tanto da me. Provo a migliorare il più possibile. Penso di essere molto estroso e divertente, soprattutto con il gruppo”.

Qual è il gol che ricorda con più piacere tra quelli segnati fino a oggi?

“Penso quello contro l’Inter a San Siro. Credo sia una rete che mi ricorderò per sempre”.

Ci parli un po’ di sé e della sua famiglia.

“La mia è la famiglia perfetta, di persone umili: mia sorella è incinta e presto partorirà e sono molto felice per lei e per il suo ragazzo, e anche per me che dovrò fare da zio”.