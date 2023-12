Uno dei numeri negativi che saltano agli occhi della squadra azzurra in questa stagione è il rendimento interno. Sulle 9 gare di campionato giocate al Castellani Computer Gross Arena l’Empoli ne ha perse ben 6 ottenendo soltanto una vittoria contro la Salernitana (il 27 settembre) e due pareggi contro Udinese e Lecce. Inoltre anche l’eliminazione dalla Coppa Italia ad agosto arrivò dopo una sconfitta in casa con il Cittadella.

Nessuno in Serie A ha fatto peggio ma guardando ai cinque maggiori campionati europei c’è soltanto una squadra con lo score peggiore, il Burnley in Premier che ne ha perse addirittura 8. Analizzando sempre le gare giocate al Castellani, la squadra azzurra ha realizzato in totale 5 reti ma ben tre sono arrivate nella gara persa con il Sassuolo mentre in 6 incontri l’Empoli non è riuscito a segnare.

Forse sono coincidenze o forse le caratteristiche di questa squadra sono più ideali per le gare in trasferta che hanno visto l’Empoli trionfare su campi difficili come Firenze e Napoli. Sicuramente è un trend da migliorare, da sempre infatti l’Empoli nella sua storia ha costruito i suoi successi nelle gare casalinghe.

Adesso la trasferta di Cagliari poi a Empoli arriverà il Milan, un avversario dal coefficiente di difficoltà molto alto e non proprio ideale per invertire questa tendenza. Come detto, la speranza è che il Castellani torni a essere il fortino degli azzurri, visto che spesso ormai sta diventando terra di conquista delle altre squadre.