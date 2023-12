La redazione di Pianetaempoli.it vuol augurare a tutti i nostri lettori, un grande augurio per un felice Natale. Che possiate passare dei giorni sereni, al fianco delle persone amate, in armonia e pace. Il regalo più grande che auspichiamo per tutti voi, rubando le parole al nostro mister, è unicamente quello della salute, poiché tutto il resto non ha senso in assenza di questa. Ovviamente, da innamorati azzurri, speriamo che il regalo di Natale possa arrivare tra cinque mesi, con la storica salvezza che tutti vorremmo.

La nostra redazione si prenderà due giorni di meritato riposo, torneremo a scrivere da mercoledi 27, avvicinandoci assieme a voi all’importantissima sfida di Cagliari. Cogliamo l’occasione anche per ringraziarvi per l’affetto con il quale da oltre 15 anni ci seguite e che per noi è un grande stimolo a migliorarci nel nostro lavoro. Di cuore, ancora, che AUGURI DI BUON NATALE A TUTTI I CUORI AZZURRI !!!