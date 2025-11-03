Per trovare l’ultimo precedente interno (di campionato) con il Catanzaro, dobbiamo andare indietro di venti anni. Era la stagione di B 2004/05, stagione che vide gli azzurri vincere il campionato. Al Castellani l’Empoli supero il Catanzaro per 2-0 grazie ai gol di Tavano, su rigore, e Lodi. Rivediamo le immagini delle due reti azzurre grazie alle immagini ritrovate sul web della vecchia Antenna 5 con il commento di Alessandro Marinai:
Non ce le fate rivedere più queste immagini.Solo a rivedere al centrocampo gente come Lodi,che tra l’altro spesso non partiva neppure titolare,mi fa venire il groppo in gola pensando a quelli che ci sono adesso…
Averlo ora uno come IGHLI….
mi accontenterei di Lodi…Per lo.meno.i piedi c’è li aveva.
Sinistro magico Ciccio Lodi
…mi acconterei di un Giampieretti a centrocampo
Il calcio è una ruota, ragazzi. Come la vita. Anch’io vorrei I’Molla Salvadori in difesa, ma ora fa il pensionato come me….