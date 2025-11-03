Per trovare l’ultimo precedente interno (di campionato) con il Catanzaro, dobbiamo andare indietro di venti anni. Era la stagione di B 2004/05, stagione che vide gli azzurri vincere il campionato. Al Castellani l’Empoli supero il Catanzaro per 2-0 grazie ai gol di Tavano, su rigore, e Lodi. Rivediamo le immagini delle due reti azzurre grazie alle immagini ritrovate sul web della vecchia Antenna 5 con il commento di Alessandro Marinai:

Articolo precedenteLa partita del tifo (Entella)
Articolo successivoRiprende oggi il lavoro degli azzurri
Redazione PianetaEmpoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

6 Commenti

  1. Non ce le fate rivedere più queste immagini.Solo a rivedere al centrocampo gente come Lodi,che tra l’altro spesso non partiva neppure titolare,mi fa venire il groppo in gola pensando a quelli che ci sono adesso…

  5. Il calcio è una ruota, ragazzi. Come la vita. Anch’io vorrei I’Molla Salvadori in difesa, ma ora fa il pensionato come me….

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here