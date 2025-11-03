Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Loriano Bagnoli, fondatore, presidente onorario e patron della Sammontana.

“Empoli perde un’altra figura che ha scritto la storia della nostra città – lo ricorda il presidente azzurro Fabrizio Corsi –. Tifoso azzurro, da sempre era vicino alla squadra con passione e compostezza, con affetto verso i nostri colori per un connubio tra Empoli e Sammontana cresciuto nel corso del tempo e riconosciuto ovunque. Tanti i ricordi che mi legano a Loriano, un uomo che con la sua lungimiranza ha saputo creare un’azienda che oggi è nota a livello mondiale”.

“Mi stringo attorno a Leonardo e a tutta la famiglia Bagnoli in questo momento di grande dolore – afferma l’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi –. Un grande imprenditore, capace di tenere insieme radici e innovazione. Un uomo di visione e di valori autentici, che ha lasciato un segno profondo nella sua terra e nelle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”.

Nato nel 1939, figlio di Romeo, che nel secondo dopoguerra aveva acquistato un bar-latteria a Empoli, fu il fondatore dell’azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio, trasformando l’attività artigianale del padre in un vero e proprio impero del gelato. Con i fratelli, Loriano ebbe la capacità di innovare nella produzione e nella distribuzione, passando dalle origini artigianali al confezionato industriale su scala nazionale. Per anni presidente di Sammontana, ha mantenuto una forte identità toscana e familiare, guidando la crescita dell’azienda su scala nazionale. Il marchio Sammontana è divenuto simbolo del gelato “all’italiana”, contribuendo a dare visibilità internazionale al made in Italy alimentare ed alla città di Empoli.

Alla moglie Daniela, ai figli Caterina e Leonardo, ai nipoti e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra.

Empoli Fc