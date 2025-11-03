Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri, entrando finalmente in quella che possiamo definire una settimana tipo: la prima vera settimana completa a disposizione di Alessio Dionisi da quando è subentrato all’esonerato Guido Pagliuca. All’orizzonte c’è una gara tutt’altro che semplice, perché al Castellani arriverà un Catanzaro oggi meglio posizionato in classifica e reduce da una vittoria convincente. È vero che i calabresi rendono più nel loro stadio che lontano da casa, ma restano comunque un avversario da prendere con le molle. E, soprattutto, in questo momento l’Empoli non può permettersi di sentirsi superiore a nessuno.
La settimana dirà se Dionisi potrà recuperare alcuni degli assenti. Chi tornerà certamente a disposizione è Salvatore Elia, che ha scontato il turno di squalifica e che, con ogni probabilità, sarà titolare contro i giallorossi sabato prossimo al Castellani. Sarebbe però fondamentale recuperare anche qualcun altro: Ceesay, che prima dello stop stava ben impressionando, e Lovato, il cui rientro avrebbe un peso specifico notevole, nonostante la difesa non abbia demeritato del tutto nelle ultime uscite. Da valutare anche Haas e Nasti. Capiremo anche se, con qualche giorno in più per lavorare, Dionisi potrà valutare qualche variante tattica. Da tempo si ragiona sulla possibilità di passare alla difesa a quattro, un sistema più affine alle corde del tecnico. Va però ricordato che questa squadra è stata costruita in estate per un modulo ben preciso, il 3-4-2-1 con possibile variante 5-2, e che l’attuale rosa presenta alcune lacune strutturali in caso di variazione verso una retroguardia a quattro. Resta però l’impressione che nella testa dell’allenatore qualcosa stia maturando, e che, magari, proprio dopo la prossima pausa per le nazionali — che scatterà a ridosso della sfida con il Catanzaro — possa arrivare qualche cambiamento più evidente.
Al di là degli aspetti tattici, ciò che deve necessariamente cambiare è la mentalità, in particolare l’approccio alla gara e la capacità di mantenere continuità e intensità nell’arco dei novanta minuti. La partita contro il Catanzaro porta ora con sé un obbligo: quello della vittoria, e perché no, anche quello di una prestazione convincente. Entrare in una pausa di quindici giorni senza campionato con ulteriori negatività sarebbe complicato da gestire. La squadra si allenerà da oggi ogni giorno fino alla rifinitura del venerdì. Se non ci saranno variazioni, le sedute resteranno a porte aperte, tranne le ultime due come di consueto.
Ma i G…i è desaparecido? Che buffone…
Mentalmente, a volte basta una vittoria per sbloccarsi. Io sabato ci sarò, sempre Forza Empoliiiiii
La speranza è che possa presentarsi una scintilla (come Lanciano 2012) sulla strada degli Azzurri e che, magari, riescano a equilibrare il proprio assetto in base al materiale umano a disposizione (penso ad una difesa a 4 evitando l’equivoco tattico di Elia arretrato a difendere nella fase di non possesso… cosa che è fuori dalle sue corde).
Questa è la speranza. La squadra di oggi, non sembra però avere nè il carattere e nè le qualità di quella del 2012/2013 (Tavano, BigMac, Saponara, Valdifiori, Regini, Tonelli, Hysaj, Laurini… solo per fare qualche nome)
Bravo, stavo per risponderti, ma c’hai pensato da te a rimarcare la cosa. Le due rose non sono, nemmeno lontanamente, paragonabili.
A Lanciano caro Zapata ci fu si la scintilla ma ricordiamoci che a parte la penuria di punti giocavi e creavi decine di occasioni, ad esempio con la Ternana avevi perso si ma su un contropiede dopo aver dominato e creato decine di occasioni e palle gol. Qui sei a dir poco messo da paura in tutti i sensi….
porelli, mi sembra giusto che dopo il partitone di sabato,la domenica si siano riposati…..ma vai via vaia….io li tenevo tutta la domenica a battere corner e punizioni dalla 3/4
no max, solo applausi….