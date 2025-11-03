La sconfitta subita a Chiavari, oltre a rendere il momento azzurro molto complicato, con una classifica che difficilmente ci saremmo aspettati, va ad eguagliare un record storico negativo per la società. Infatti il gol subito dalla Virtus Entella, certifica che l’Empoli in questa stagione ha preso gol in tutte le undici partite giocate dall’inizio della stagione. Le gare diventerebbero tredici se ci andassimo ad inserire le due di Coppa Italia dove, puntualmente, il gol subito è arrivato.

Guardando ai campionati disputati in serie B, soltanto in una occasione era successo. Prima di questa circostanza, non certo simpatica, si era verificata una situazione analoga nel lontano campionato 1949/50; sempre gol subito in tutte le prime undici gare per poi avere la porta inviolata alla dodicesima nel successo interno con il Napoli. Il peggior dato, successivo a questo risale alla stagione 2012/13, quando dobbiamo aspettare la gara di Lanciano, alla decima giornata, per non vedere la porta azzurra gonfiarsi. A livello storico c’è un record che crediamo sarà imbattibile, infatti nella stagione di serie C 1950/51, l’Empoli prende sempre gol dalla prima alla ventesima giornata. Il peggior dato in serie A lo si registra nel campionato 2003/04; il primo “clean sheet” arriva alla decima giornata.

Ovviamente parliamo di dati statistici fini a se stessi, che non vanno assolutamente a raccontare quella che dovrà essere la nostra stagione. Il dato del campionato 2012/13 ne è tra l’altro l’esempio migliore visto che poi, la squadra allenata da Sarri, arrivò a giocarsi la finale playoff. Tra l’altro, per dare un dato di incoraggiamento, in quella stessa stagione, dopo undici giornate, la squadra aveva un punto in meno rispetto a quest’anno.