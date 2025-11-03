La sconfitta subita a Chiavari, oltre a rendere il momento azzurro molto complicato, con una classifica che difficilmente ci saremmo aspettati, va ad eguagliare un record storico negativo per la società. Infatti il gol subito dalla Virtus Entella, certifica che l’Empoli in questa stagione ha preso gol in tutte le undici partite giocate dall’inizio della stagione. Le gare diventerebbero tredici se ci andassimo ad inserire le due di Coppa Italia dove, puntualmente, il gol subito è arrivato.
Guardando ai campionati disputati in serie B, soltanto in una occasione era successo. Prima di questa circostanza, non certo simpatica, si era verificata una situazione analoga nel lontano campionato 1949/50; sempre gol subito in tutte le prime undici gare per poi avere la porta inviolata alla dodicesima nel successo interno con il Napoli. Il peggior dato, successivo a questo risale alla stagione 2012/13, quando dobbiamo aspettare la gara di Lanciano, alla decima giornata, per non vedere la porta azzurra gonfiarsi. A livello storico c’è un record che crediamo sarà imbattibile, infatti nella stagione di serie C 1950/51, l’Empoli prende sempre gol dalla prima alla ventesima giornata. Il peggior dato in serie A lo si registra nel campionato 2003/04; il primo “clean sheet” arriva alla decima giornata.
Ovviamente parliamo di dati statistici fini a se stessi, che non vanno assolutamente a raccontare quella che dovrà essere la nostra stagione. Il dato del campionato 2012/13 ne è tra l’altro l’esempio migliore visto che poi, la squadra allenata da Sarri, arrivò a giocarsi la finale playoff. Tra l’altro, per dare un dato di incoraggiamento, in quella stessa stagione, dopo undici giornate, la squadra aveva un punto in meno rispetto a quest’anno.
ma super gemmy non doveva essere più presente? che rilasci un’intervista allora!
no poverino…. non è colpa sua, ha un budget ridotto…. e allora Marcello, dopo il playout con il Vicenza…. non aveva nemmeno 2 euro e arrivammo ai playoff e dopo in A…. e allora Sigarino? Qui si è sempre fatto mercato con due spiccioli, ma un tempo c’era conoscenza e idee, ora encefalogramma piattissimo!!!!
Avete un portiere forte come Fulignati e non aver fatto un clean sheet ha dell’incredibile.
E’ una squadra che non c’è. Non si riesce a fare più di due passaggi, non si sa battere le punizioni, né i falli e neppure i calci d’angolo. Non si fa gioco, non si corre, nè si riesce ad aggredire l’avversario….. e non si tira mai in porta.
Aggiungo: non si entra mai in area.
Perché i giocatori sono scarsi neanche da serie B semplice
SE ne batterà parecchi Di record negativi
Ce ne andiamo in Serie A!
Ce ne andiamo in Serie A!
l’importante è salvarsi a fine anno altroché
così è semplicemente impossibile salvarsi.
Qui passano intere partite senza tirare in porta, passano decine di minuti senza mai entrare in area degli avversari. Se ci viene incontro la provvidenza si pareggia ma se non si tira non si può di certo vincere.
Per una volta sono d’accordo con quello che hanno detto sia dionisi che fulignati a fine gara
Parole molto importanti: unico obiettivo di quest’anno, salvarsi.
io francamente non ricordo una squadra che retrocessa dalla serie a poi l’anno dopo in b abbia come unico obbiettivo salvarsi in b secondo me è allucinante
L Empoli quasi sempre tranne l’anno di Simoni (88/89) e l’anno di Bucchi 19/20.
Ribalta la domanda, quante squadre retrocesse in b hanno poi lottato per salvarsi? Minimo una l’anno, a volte anche 2.
non concordo un conto che lotta per salvarsi , e qui concordo ma che retrocede e ha come obiettivo di inizio stagione la salvezza in b non ne ricordo . se mi dici che dopo un inizio stentato si sono ritrovate a lottare è un discorso ma che impostano il mercato per salvarsi dopo una retrocessione no
che volete dal povero Ds,il curriculum parlava da solo e comunque l’ultima volta che ha parlato ha detto tutto: l’ Empoli deve fare l’ empoli.spero che la Maratona recepisca e faccia un nuovo striscione ,accanto a orgogliosi di essere empolesi,con il nuovo slogan
L’importante e’ continuare ad applaudire….ma in ritiro sai….allenamenti mattina e sera….e anche dopocena maremma berva…sabato se non vincono voglio le maglie in terra al castellani nel centro del campo….indegni
A questo punto poca importa se prendi goal, l’importante è segnare un goal in più degli avversari e vincere più partite consecutive (o non consecutive) possibili. Poi se vien fuori un 1-0 o un 2-0 o un 3-0 ancora meglio, ma in questo momento pensiamo a vincere sennò son c@zzi amari!
“Eguagliato un record negativo in serie B” …. e qui scattano gli applausi da parte dei tifosi…. mica micio micio, bau bau….
vincere senza tirare in porta la vedo un pò difficile
quando retrocedi non puoi smantellare completamente la rosa e affidarti a ragazzi!qui manca personalita’,convinzione e soprattutto…palle!cosa puo’ fare in piu’ dionisi se questi non hanno personalita’?pagliuca ok gli massacrava aveva un gioco troppo aggressivo,una dialettica da vangatore,questa l’unica pecca,il problema non sta nel manico,ma in un gruppo che se non trovera’ in fretta una compattezza di idee,la vedo dura salvarsi,non abbiamo la qualita’ dei giocatori del play out ultimo nostro!abbiamo un centrocampo imbarazzante con giocatori impalpabili come yepes,ghion,belardinelli,ignacchiti,degli innocenti……azzardo una cosa:forse tenere cacace,pezzella in difesa,grassi,gyasi,henderson a centrocampo e lasciare d’aversa con l’inserimento piano piano dei giovani,non avresti rischiato di meno?avevano paure di scorie varie e strascichi?ad ora altro che strascichi!mia ultima considerazione:se non interveniamo a centrocampo con qualche esubero di qualita’ dalla serie a a gennaio,la squadra non mi sembra di certo attrezzata per una lotta per non retrocedere.
Tutti a parlar male di Pagliuca e ora a rimpiangerlo…. ma dove è la coerenza? Tutti a non voler Dionisi in panca e ora a stare tutti zitti…. la tifoseria di Empoli fa schifo, sotto tutti borghesi, vanno al Castellani come si va a teatro, tutti con la puzza sotto il naso…. e bisogna dire a giocatori e squadre che le vacanze sono finite e bisogna tirare fuori le palle…. non si devono vedere quegli scempi come contro Samp e Entella….
è quello che sto cercando di dire io esatto
e te? come ci vai allo stadio? con la radiolina per sentire che fa la juve?
Juve? Ma stai scherzando vero…. una squadra che si accontenta di avere un allenatore che aveva dichiarato che non ci sarebbe mai andato, con un tatuaggio dello scudetto del Napoli….. ah ah ah, parli di altra società e squadra di raccattati….
Intanto una voce clamorosa! D’Aversa contattato dalla Fiorentina.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 non ci credo!!! ma un cecinese che ha studiato dalle suore, pio e devoto, con una brillante carriera da bagnino davanti non gli garberebbe? con poco si piglia…🤣🤣🤣
allora povera Viola, vuol proprio retrocedere…. ma quest’anno che morbo c’è in Provincia di Firenze…. possibile che non se ne azzecchi una nemmeno per sbaglio!!!!
Una cosa giusta la fanno a Firenze…. si sono rotti di esser presi per il cu…lo e giustamente lo fanno presente…. da noi omertà assoluta….