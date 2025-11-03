Poco fa la società azzurra ha emesso un report medico a seguito dell’infortunio al giocatore Tyronne Ebuehi che sarà costretto a oltre un mese di assenza.

Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Tyronne Ebuehi, a seguito di un trauma riportato in allenamento, hanno evidenziato la presenza di uno pneumotorace.

Il giocatore è stato sottoposto all’applicazione di un drenaggio toracico e resterà in osservazione per i prossimi giorni, al termine dei quali farà rientro presso la propria abitazione per iniziare il percorso di cura e recupero.