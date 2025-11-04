I PIU I MENO – Il fattore Castellani – Il Catanzaro è reduce da 3 vittorie consecutive – In difesa c’è maggiore compattezza – Finora è mancato completamente il carattere

Nuova sfida per l’Empoli che ospiterà il Catanzaro al Castellani. A proposito, il nostro stadio può essere il fattore in più per spingere gli azzurri a ottenere una vittoria che, in casa, manca dalla prima giornata. Si continua a subire parecchi gol, ma almeno in difesa sembra esserci maggiore equilibrio e compattezza.

Il Catanzaro sta bene, è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima contro il forte Venezia. Dobbiamo quindi aspettarci una squadra consapevole dei propri mezzi e col morale alto. Per quanto riguarda l’Empoli ci sono naturalmente diversi punti critici e diverse cose che non stanno andando: una di queste è la mancanza di carattere nei vari momenti della partita. Basta poco, a volte per sciogliersi completamente e dare campo agli avversari.