I PIUI MENO
– Il fattore Castellani– Il Catanzaro è reduce da 3 vittorie consecutive
– In difesa c’è maggiore compattezza– Finora è mancato completamente il carattere

Nuova sfida per l’Empoli che ospiterà il Catanzaro al Castellani. A proposito, il nostro stadio può essere il fattore in più per spingere gli azzurri a ottenere una vittoria che, in casa, manca dalla prima giornata. Si continua a subire parecchi gol, ma almeno in difesa sembra esserci maggiore equilibrio e compattezza.

Il Catanzaro sta bene, è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima contro il forte Venezia. Dobbiamo quindi aspettarci una squadra consapevole dei propri mezzi e col morale alto. Per quanto riguarda l’Empoli ci sono naturalmente diversi punti critici e diverse cose che non stanno andando: una di queste è la mancanza di carattere nei vari momenti della partita. Basta poco, a volte per sciogliersi completamente e dare campo agli avversari.

Articolo precedenteReport medico su Tyronne Ebuehi
Articolo successivoOpera in tre Atti | I movimenti di Entella-Empoli
Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here