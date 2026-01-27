Si deve tornare all’ottobre del 2013 per trovare l’ultimo precedente interno con il Modena. Era l’inizio della stagione che poi, a maggio, ci avrebbe visto festeggiare la promozione in serie A. Quella gara terminò 2-1 per gli azzurri grazie ai gol di Tavano e Pucciarelli, accorciò poi per gli emiliani Mazzarani su rigore. L’Empoli di Sarri giocò con questa formazione: Bassi; Laurini, Tonelli, Rugani, Mario Rui (66′ Accardi); Moro, Valdifiori, Croce; Pucciarelli (77′ Verdi); Tavano (72′ Barba), Maccarone. A disp.: Pelagotti, Romeo, Signorelli, Ronaldo, Castiglia, Mchedlidze.
Vediamo le immagini salienti:
Non c’era nessuno in Maratona Inferiore. E oggi è piena! Avevamo Tavano e Maccarone eppure non c’era nessuno. Oggi con Nasti e Shpendi è piena, segno che in questi anni si è creata una fidelizzazione, un amore, un attaccamento che sarebbe da sciocchi perdere….
Ronaldo Pompeu, il centrocampista tecnicamente più valido che avevamo.
Peccato era di cristallo….