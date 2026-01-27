Si deve tornare all’ottobre del 2013 per trovare l’ultimo precedente interno con il Modena. Era l’inizio della stagione che poi, a maggio, ci avrebbe visto festeggiare la promozione in serie A. Quella gara terminò 2-1 per gli azzurri grazie ai gol di Tavano e Pucciarelli, accorciò poi per gli emiliani Mazzarani su rigore. L’Empoli di Sarri giocò con questa formazione: Bassi; Laurini, Tonelli, Rugani, Mario Rui (66′ Accardi); Moro, Valdifiori, Croce; Pucciarelli (77′ Verdi); Tavano (72′ Barba), Maccarone. A disp.: Pelagotti, Romeo, Signorelli, Ronaldo, Castiglia, Mchedlidze.

Vediamo le immagini salienti:

Articolo precedenteMercato Azzurro | Un ritorno alle porte
Articolo successivoMercato Azzurro | Su Bianchi voci da Catanzaro
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

  1. Non c’era nessuno in Maratona Inferiore. E oggi è piena! Avevamo Tavano e Maccarone eppure non c’era nessuno. Oggi con Nasti e Shpendi è piena, segno che in questi anni si è creata una fidelizzazione, un amore, un attaccamento che sarebbe da sciocchi perdere….

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here