Una sorta di colpo di scena del mercato, infatti a sorpresa starebbe tornando in azzurro un giocatore che con la nostra maglia ha oltre cento presenze, ha fatto il capitano ed ha giocato anche nell’Empoli di Dionisi: Simone Romagnoli. Il classe 1990 attualmente è in forza alla Samp ma sembrerebbe tutto fatto per il suo ritorno a titolo definitivo.
Romagnoli è approdato la prima volta in azzurro nella stagione 2017-18 ma venne poi ceduto a gennaio in uno scambio con il Bologna che vide Maietta arrivare in azzurro. Il suo ritorno poi nel 2019, restando fino al giugno del 2022 quando passa, da capitano, al Parma. Con ls nostra maglia, per lui, tre gol e tre assist. Come detto in questa stagione Romagnoli è alla Samp dove però non ha mai giocato se non una volta con la Primavera. La situazione è ai dettagli e già nelle prossimo ore potrebbe arrivare il comunicato ufficiale del suo ritorno.
Ovviamente il giocatore lo conosciamo bene, da capire se il suo arrivo sarà il preludio per un’uscita nel reparto difensivo o se verrà per essere un’alternativa agli attuali elementi. Parlando di un difensore centrale non crediamo sia con lui che si possa valutare un cambio di modulo. Attendiamo gli sviluppo che seguiranno
siamo alla frutta davvero…
Davvero che tristezza…succubi della Sampdoria e Spezia, sempre lì…
e si va dove si spende poco o nulla
😶😶 deve ancora fare una presenza quest’ anno o mi sbaglio?
Magari non viene per giocare.Viene fare l’aiutante di Bianconi per la difesa…In effetti come giocatore non avrebbe senso.Vecchio, semirotto e senza ritmo partita.
ricordati quando Nanto va nel caos appare Hokuto…..escludo categoricamente che Romagnoli possa essere in grado di rappresentare l’ Hokuto in questo relitto post apocalittico chiamato Empoli
è un investimento per il futuro
🤣🤣🤣🤣 occhio a Flachi svincolato
Secondo me uscirà Guarino che va al Bologna e Romagnoli verrà per fare la riserva a Lovato centrale o come cambio difensivo.
O siamo dei furbi noi o alla Samp non ci hanno mai capito una se.ga.Credevo avesse smesso …L’hanno resuscitato??
Un giocatore sicuramente d’esperienza che in difesa non abbiamo. Non credo che venga per fare il titolare. Ma sicuramente potrà servire nelle rotazioni finale e se serve per difendere il risultato.
Costa nulla e viene di corsa, questi i requisiti base.
Riprendiamo anche Cupi
non ci capisco più niente o forse mai.
Sa iddio com è contento Enrico ! Sta tornando il suo pupillo !!!
Me lo fanno a posta avevo sentito di Barba,
se devo scegliere meglio Romagnoli…
Sta a vedè … che alla fine ti prendono pure Cerri … Lui è Romagnoli quest’anno super utilizzati … (mai Romagnoli e mai Cerri)
O noi se fatto diventare fenomeno
Veseli un dico altro!
In avanti una possibilità a Davor Cop la darei
Spero sia per mandare Tosto in prestito e forse cedere Curto
Ma Tavano e Maccarone saranno disponibili?🤔…io farei un sondaggio anche per Rigano’ per sostituire Pellegri…
mamma mia…. chiudete tutto…
CHE SPETTACOLO!!! SI FA LA SQUADRA PER RITORNARE IN SERIE A !!!
Il prossimo campionato 10.000 abbonamenti!
Sicuramente lo prendono per fare il team manager, non ci voglio credere che lo prendano per giocare. Sarà fermo da più di un anno…in forma ci entra a Maggio.
Pensavo fosse la classica ciana nostrale, magari accentuata più del solito, ma temo che un fondo di verità vi sia sul fatto che, a livello economico, si sia a fine corsa. Speriamo di riuscire a portare la nave in porto, di qui a maggio. Però……poi?
Contro Romagnoli, comunque, non ho nulla.
e infatti lo è…non avrebbero preso un altro allenatore ( anzi magari promuovevano l’allenatore della Primavera), non avrebbero preso un altro direttore sportivo…siamo stati abituati fin troppo bene dal periodo di Accardi, con grandi spese. Stiamo semplicemente tornando a fare quello che facevamo con Carli. Non mi ricordo mai grandi mercati di gennaio o estivi, quando si era in serie B, prima di Accardi.
…..speriamo sia come tu dica te.
speriamo parta guarino.
purtroppo non avrà mercato, è troppo scarso per poter infinocchiare qualcuno che lo prenda. Come ho sempre detto dall’inizio del campionato giocatore da C, la B gli sta larga.
quando trova un giocatore fisico soccombe sempre per la sua lentezza vedi gondo pohianpalo pecorino …. Per colpa sua anche Lovato è irriconoscibile dovendo giocare a dx.
Con lovato al centro obaretin a sx e a dx uno qualsiasi per esempio curto come in occasione della prima partita con il padova avremmo avuto come minimo 5-6 punti in più
oh ,ma non deve mica fare la fascia, difensore centrale e\o chioccia per i giovani non mi sembra una operazione sbagliata
tu pigli una gallina tu gli dai un po’ di becchime costa meno
siamo senza quattrini. se non si trova un socio si chiide
Senza quattrini e i 40 mln dalle cessioni di questa estate dove sono ???
sim salamin
Il socio non lo vogliono trovare.
allora si chiude, i quattrini li tiene il presidente e ti tocchera’ trovare un’altra squadra da infamare al posto dei sudditi di monteboro.
Siete voi che non tifate l empoli ma la categoria e il suo pres.idente
poeratte. te ti chiami sempre fuori ma quello che non tifa empoli sei proprio te. basta leggere i tuoi commenti
è guarito dall’ infortunio?
Cediamo i giovani talenti Lauricella e prendiamo i 40enni finiti Romagnoli siamo alla frutta .
Che delusione !!!!
La samp si leva Yepes e romagnoli protagonisti di una retrocessione e li prendiamo noi POLLI !!!!
Che Tristezza
Noi se fatto diventare fenomeno Veseli…
un dico altro ,ci sta che Romagnoli può fare almeno la stesse prestazioni se e sano…
siamo ai titoli di coda..questo bravo giocatore è fermo da diverso tempo..per l attacco Coralli è libero e verrebbe di corsa..anche Manuel Pucciarelli farebbe comodo
spero vivamente che qualche cordata possa salvare l Empoli da questo disastro annunciato vedendo la ricerca di questi profili perlopiù rotti calciatori ormai in disuso
Era fuori rosa alla Samp da inizio stagione, non gioca da più di un anno, probabilmente non ha fatto nemmeno la preparazione, non è nemmeno valutabile come acquisto, banalmente perché non è pronto a giocare nel breve termine. Lo potevi prendere il 2 di Gennaio perché non credo voglia cifre astronomiche. Roba penosa, nemmeno commentabile.
Si vocifera che stanno cercando di convincere Jonny dalla Svezia.
Notizia difficile da digerire. Dopo l’arrivo di Dionisi, l’unico allenatore sgradito, ora un ex calciatore.
Giocatore sicuramente esperto … su questo non ci piove, ma anche giocatore talmente lento che Guarino potrebbe sembrare Mennea … 36 anni tra qualche giorno. Almeno Gemmi ha portato giovani sulla carta anche interessanti e non sempre i soliti nomi di cui si parla anno dopo anno e son sempre gli stessi … Se si inizia così … ma che l’hanno preso a fare Stefanelli … o un era un esperto dello scouting da prendere come esempio per le sue qualità di portare acquisti anche dall’estero … Se non si è ancora capito che servono giocatori pronti all’uso … ma dove si vole andà! Rimaniamo quelli che siamo e festa finita!
Sono stato contattato anche io dal C.O.R.SI., ma purtroppo in questo periodo sono impegnato con le riprese del prossimo film….
Chi difende l acquisto di un trentaseienne che non tocca campo da novembre 2024 fa più schifo di questa società.
E c’è ne vuole parecchio per fare più schifo di questa società.
È vero!!!Andiamo in sede e non facciamolo firmare!!!A che ora ci si trova a Monteboro a bloccargli la macchina?
Quale sarà la fine del nostro Empoli FC, si iscriverà al prossimo campionato di serie C, oppure sarà Eccellenza
dovresti fallire come la spal e sinceramente non siamo ridotti cosi.
Secondo potevano sentire prima Vertova, me lo ricordo più forte di Romagnoli
Io me lo ricordo contento e commosso dopo Empoli Lecce 2-1 che sancì la nostra promozione in A nel 2021: fuori dagli spogliatoi gridavano “Un capitano…. c’è solo un capitano….un capitanoooo…. c’è solo un capitano!”. Era proprio lui, Simone Romagnoli.
Sì bastava un quadretto se si voleva essere riconoscenti ,magari…Una festa, una cena…Una commemorazione…Ingaggiarlo dopo 5 anni mi sembra forse un po’ troppo..
Aspettate..alla Samp si è rotto Viti, questo sì un ritorno che avrebbe avuto senso,sicuri che lo lascino partire??E se lo lasciano partire, facciamoci la domanda e diamoci la risposta.,,
mi sbaglio o mancano i commenti dei servi del principato?
Romagnoli,brava persona,era il perno della difesa azzurra. Personalita’ e carattere,tanto che Accardi lo volle alla Samp in uno squadrone solo sulla carta.Se sta bene fisicamente può essere prezioso per la sua esperienza e serieta’.Carlo B
tutti i sordi entrati anno sono sotto i mattone in attesa de fogli pe fa lo stadio che poi stadio unne ma è artra cosa cosa un si sa la cattedrale di Empoli travestita da 18000
Non sono io e un testa di mi,nchia ….
e bene che non esca mai chi e …
Avete rotto le palle addirittura mi avete richiamato di moderare le parole ecco o lo fate smettere o sarò sempre più volgare…
aggiungo basta mettere il blocca nome …
non penso sia difficile e costoso…
il problema non è tanto prendere un giocatore di 36 anni, che come rincalzo ci può anche stare.
Il problema è che non si è preso nessun altro.
Nel frattempo abbiamo perso Pellegri e Belardinelli…. che sulla carta a inizio stagione erano 2 titolari (Bela era praticamente l’unico centrocampista fisico che avevamo, anche se non ha reso quanto sperato).
Al momento mercato inguardabile, vediamo se sparano qualche colpo alla fine