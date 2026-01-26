Una sorta di colpo di scena del mercato, infatti a sorpresa starebbe tornando in azzurro un giocatore che con la nostra maglia ha oltre cento presenze, ha fatto il capitano ed ha giocato anche nell’Empoli di Dionisi: Simone Romagnoli. Il classe 1990 attualmente è in forza alla Samp ma sembrerebbe tutto fatto per il suo ritorno a titolo definitivo.

Romagnoli è approdato la prima volta in azzurro nella stagione 2017-18 ma venne poi ceduto a gennaio in uno scambio con il Bologna che vide Maietta arrivare in azzurro. Il suo ritorno poi nel 2019, restando fino al giugno del 2022 quando passa, da capitano, al Parma. Con ls nostra maglia, per lui, tre gol e tre assist. Come detto in questa stagione Romagnoli è alla Samp dove però non ha mai giocato se non una volta con la Primavera. La situazione è ai dettagli e già nelle prossimo ore potrebbe arrivare il comunicato ufficiale del suo ritorno.

Ovviamente il giocatore lo conosciamo bene, da capire se il suo arrivo sarà il preludio per un’uscita nel reparto difensivo o se verrà per essere un’alternativa agli attuali elementi. Parlando di un difensore centrale non crediamo sia con lui che si possa valutare un cambio di modulo. Attendiamo gli sviluppo che seguiranno