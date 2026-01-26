La società azzurra ha resto noto, attraverso una nota sul proprio organo ufficiale, il prolungamento del contratto dell’attaccante, Thomas Campaniello. Il classe 2008, nato a Poggibonsi, porta la scadenza del contratto con l’Empoli al 30 giugno del 2028.
In questa stagione Campaniello ha all’attivo otto presenze con la formazione Primavera ed una con la prima squadra in Coppa Italia.
Sponsorizzatissimo, alla fine Monaco è molto meglio
Sarà anche sponsorizzatissimo, ma nelle giovanili è un predestinato da anni ed è arrivato terzo da protagonista con l’Italia all’ultimo mondiale under 17…se poi vogliamo dire male di tutti a prescindere
Bene questo rinnovo, anche se molto corto, praticamente 2 anni e mezzo.
ok.. bene.
Allora si ricomincera’a convocarlo in prima squadra….
Alla prima offerta sarà svenduto come succede sempre…
In mezzo a tante brutte notizie…..questa è buona: Campaniello è forte forte.
Bè visti i 13 goal segnati in undici presenze … mi auguro che venga blindato soprattutto Monaco per i prossimi 3 o 4 anni ( compiuti i 19 anni ad inizio mese) … piuttosto sarebbe interessante sapere, visto il riscatto a favore del Genoa, la valutazione data a Lauricella … ma come sempre non si sa mai una beata ………
Io avrei messo la clausola di rescissione.