Il campionato di Serie B, negli ultimi anni, ha più volte modificato il numero delle squadre partecipanti ed è soltanto dalla stagione 2019-20 che è in vigore l’attuale format a venti squadre. Risulta quindi complesso parlare di un numero “teorico” di punti necessari per il raggiungimento dei vari obiettivi stagionali. È però possibile effettuare un raffronto più attendibile attraverso la media punti, un parametro che consente di superare le differenze legate al numero di partite disputate. Prendendo in esame le ultime trenta stagioni, ovvero da quando è stata introdotta la regola dei tre punti per la vittoria, emerge come una media di due punti a partita garantisca la promozione diretta in Serie A, occupando almeno una delle prime due posizioni in classifica. Nel dettaglio, la media generale del primo posto si attesta a 1,97 punti a gara, mentre quella del secondo posto è pari a 1,84. Va inoltre sottolineato come nessuna squadra classificatasi al terzo posto abbia mai chiuso il campionato con una media di due punti a partita.

Anche per quanto riguarda l’accesso ai playoff, il criterio più corretto dal punto di vista statistico resta quello della media punti. I playoff di Serie B sono stati introdotti nella stagione 2004-05 e non si sono disputati soltanto nel campionato 2006-07; il regolamento prevede inoltre che, in caso di dieci punti di distacco tra la terza e la quarta classificata, la terza venga promossa direttamente in Serie A. Inizialmente i playoff coinvolgevano quattro squadre, dalla terza alla sesta posizione, mentre dalla stagione 2013-14 il format è stato esteso anche alla settima e all’ottava classificata. Analizzando i campionati disputati con il sistema dei tre punti, la media generale necessaria per chiudere all’ottavo posto si colloca a 1,42 punti a partita, con un valore massimo di 1,57 e uno minimo di 1,29. La salvezza diretta, invece, è storicamente posizionata su una media generale di 1,15 punti.

La squadra azzurra, al momento, viaggia ad una media di 1,29 punti a partita, che vale il decimo posto in classifica. È inoltre da evidenziare come, in questa stagione, le prime posizioni stiano registrando ritmi particolarmente elevati: il Frosinone procede con una media di 2,14 punti, il Venezia con 2,10, mentre il Monza, attualmente terzo, è a quota 1,95.