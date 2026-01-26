Il campionato di Serie B, negli ultimi anni, ha più volte modificato il numero delle squadre partecipanti ed è soltanto dalla stagione 2019-20 che è in vigore l’attuale format a venti squadre. Risulta quindi complesso parlare di un numero “teorico” di punti necessari per il raggiungimento dei vari obiettivi stagionali. È però possibile effettuare un raffronto più attendibile attraverso la media punti, un parametro che consente di superare le differenze legate al numero di partite disputate. Prendendo in esame le ultime trenta stagioni, ovvero da quando è stata introdotta la regola dei tre punti per la vittoria, emerge come una media di due punti a partita garantisca la promozione diretta in Serie A, occupando almeno una delle prime due posizioni in classifica. Nel dettaglio, la media generale del primo posto si attesta a 1,97 punti a gara, mentre quella del secondo posto è pari a 1,84. Va inoltre sottolineato come nessuna squadra classificatasi al terzo posto abbia mai chiuso il campionato con una media di due punti a partita.
Anche per quanto riguarda l’accesso ai playoff, il criterio più corretto dal punto di vista statistico resta quello della media punti. I playoff di Serie B sono stati introdotti nella stagione 2004-05 e non si sono disputati soltanto nel campionato 2006-07; il regolamento prevede inoltre che, in caso di dieci punti di distacco tra la terza e la quarta classificata, la terza venga promossa direttamente in Serie A. Inizialmente i playoff coinvolgevano quattro squadre, dalla terza alla sesta posizione, mentre dalla stagione 2013-14 il format è stato esteso anche alla settima e all’ottava classificata. Analizzando i campionati disputati con il sistema dei tre punti, la media generale necessaria per chiudere all’ottavo posto si colloca a 1,42 punti a partita, con un valore massimo di 1,57 e uno minimo di 1,29. La salvezza diretta, invece, è storicamente posizionata su una media generale di 1,15 punti.
La squadra azzurra, al momento, viaggia ad una media di 1,29 punti a partita, che vale il decimo posto in classifica. È inoltre da evidenziare come, in questa stagione, le prime posizioni stiano registrando ritmi particolarmente elevati: il Frosinone procede con una media di 2,14 punti, il Venezia con 2,10, mentre il Monza, attualmente terzo, è a quota 1,95.
Purtroppo quello che si vede (e ci mancherebbe che non lo vedessimo) è un gioco che latita parecchio, tanti lanci del portiere e una serie di passaggi mai verticali da parte dei centrocampisti e accompagnati da una lentezza esasperante di idee. Non si riesce a saltare un uomo (ma nemmeno ci si prova), se non da parte di Elia e in rari casi da Shpendi. Troppo poco per pensare di recuperare punti sulle altre. Di funzionale non c’è niente in questo modulo e sicuramente passare ad altro non può che migliorare le cose. Peggio di così non credo si possa fare sotto il profilo di creare gioco. Non si tira che di rado in porta e c’è da essere contenti per i goal segnati dai nostri attaccanti, anche troppo prolifici per le occasioni avute. Il fatto che il mercato ad oggi recita 0 acquisti la dice lunga su quanto si voglia fare per migliorare le cose e naturalmente vista la batosta di Carrara (e non è stata la prima) c’è da chiedersi se il Co. r. si ha qualcosa da dire per queste figure barbine. Ma tutto tace! Non si può spendere perché mancano i dindi? Che venga detto e così i tifosi si mettono l’anima in pace! Oddio, si sa che nel calcio le spese sono all’ordine del giorno, tra ingaggi e compagnia bella, soprattutto per cercare di mantenerti in A, ma questo vale per tutte le squadre tipo la nostra, però anche quest’anno, pur retrocedendo, qualche soldarello in cassa è entrato. Con il solo paracadute sei andato sicuramente a coprire eventuali deficit e la metà del malloppo ti rimane in cassa e poi lo adoperi come credi. E se non lo prendi tutto in una volta.. ci son sempre le vendite di Gogli, Marinucci etc. Mandi via Pagliuca e prendi Dionisi, due allenatori a libro paga, se non hai dindi Dionisi non lo prendi mai. Una settimana e vedremo se anche via Gemmi e arrivato Stefanelli sia servito a qualcosa. Io ci vedo molta confusione da parte della dirigenza! Quello che è sicuro se vuoi provare a risalire la classica e che devi portare in azzurro 2 o 3 elementi bravi, ma soprattutto con una certa esperienza! Dalla C li puoi prendere in estate, non certo a gennaio!
Ambrosino ha appena firmato per il Venezia.
Ma quello dell’oasi dolce? Non ha scritto più nulla.
Gli sarà venuto il diabete, troppe paste!