Riprende oggi il lavoro degli azzurri dopo due giornate di riposo che hanno fatto seguito alla cocente e umiliante sconfitta subita venerdì sera a Carrara, il peggior passivo mai incassato dall’Empoli contro i marmiferi nella propria storia. È facile immaginare che la ripresa settimanale venga introdotta da un confronto importante e duro tra mister Dionisi e la squadra, un passaggio che lo stesso allenatore aveva lasciato intendere nel dopogara. Quella che si apre è una settimana delicata e significativa, che porterà alla sfida tutt’altro che semplice di sabato prossimo, quando al Castellani arriverà il Modena, formazione in piena corsa per posizioni di vertice in questa Serie B. Una partita che riporta anche alla memoria il match d’andata, perso al Braglia.

Sarà fondamentale valutare le condizioni dei calciatori che nelle ultime settimane hanno accusato problemi fisici, anche se qualcuno è già stato parzialmente recuperato. Il pensiero va, ad esempio, a Edoardo Saporiti, portato in panchina a Carrara senza però essere impiegato. Qualora la sua condizione fosse ora completamente ristabilita, non è da escludere un suo utilizzo dal primo minuto, magari al posto di Ilie, reduce da più di una prestazione insufficiente. Per il resto non sono attesi stravolgimenti radicali, ma qualche aggiustamento potrebbe esserci, soprattutto a centrocampo. Una delle ipotesi più logiche porta a Degli Innocenti in partenza al posto di Ghion, con la possibile conferma di Yepes: lo spagnolo non arriva da una prova brillante, ma resta un profilo che, per caratteristiche, riesce a garantire maggiore equilibrio e affidabilità in mezzo al campo. Qualche riflessione potrebbe riguardare anche la linea difensiva. In questo senso saranno determinanti le condizioni di Curto, che nelle ultime settimane è un po’ uscito dai radar. Se l’ex Como dovesse essere in buone condizioni, non sarebbe sbagliato pensare a uno spostamento di Lovato in posizione centrale, con l’inserimento di Curto e un possibile turno di riposo e riflessione per Guarino. Davanti, Popov potrebbe tornare titolare per Nasti.

Sono tutte valutazioni che, ovviamente, spettano a mister Dionisi e che verranno approfondite giorno dopo giorno, avvicinandosi alla sfida di sabato contro gli emiliani. Una gara che, lo ripetiamo, non può essere sbagliata soprattutto dal punto di vista della prestazione. Il risultato resta fondamentale, ma spesso è figlio di episodi e situazioni. La prestazione, invece, dovrà essere un obbligo assoluto per i ragazzi di Dionisi, chiamati a dimostrare sul campo una reazione vera dopo la brutta notte di Carrara.