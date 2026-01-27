Flavio Bianchi è finito nel mirino del Catanzaro. Stando infatti a quanto arrivatoci dalla città calabrese, l’attaccante ex Brescia potrebbe essere oggetto di una valutazione da parte del club giallorosso. Intorno al nome di Bianchi ci sarebbe movimento e qualche timida conferma l’avrebbero avuta i nostri colleghi che seguono da vicino la squadra di Aquilani. Potrebbe non essere da escludere che l’operazione si possa inserire in uno scambio con Pandolfi che, al contrario, da qualche giorno è vociferato negli ambienti azzurri. Si tratterebbe di due calciatori che, eventualmente, andrebbero a rappresentare alternativa nelle possibili future squadre.
In questa ultima settimana di mercato questa potrebbe essere sulla carta un operazione fattibile per ambedue i club. Ricordiamo che Bianchi ha un contratto con l’Empoli a titolo definitivo in scadenza nel 2027. Luca Pandolfi è invece in prestito al Catanzaro dal Cittadella.
Capiremo quindi nei prossimi giorni se ci sarà un unico movimento, lo scambio e le eventuali formule.
Ma questo era tanto peggio di Nasti? È possibile che si voglia insistere con l’ex Cremonese e si metta ai margini Popov e lui? mi viene da pensare che siano veramente scarsi….. cercato un panchinaro del Catanzaro e ingaggiato uno che va in tribuna alla Samp…. non ci posso credere, svegliatemi perché questo è un incubo….
Credo che sarà cosi, uno scambio che farà “felici” tutte le parti…squadre e giocatori.
Tifosi un pò meno forse, ma vedremo.
Operazione che per un campionato di metà classifica ci può stare.
Ma mi ripeto, l’altra operazione, quella del centrocampista è fondamentale. Altrimenti si rischia grosso.
l ho gia detto di chiudere tutto e rivedersi ad agosto 26 sperando in un qualcosa di meno scabroso ?
Si continua come gli scorsi anni, mercato a zero.Baratti ,vecchi,svincolati e cavalli di ritorno.
Ricordiamoci che come spendi mangi, per cui, fin tanto che non verrà fatto un investimento giusto, al netto dei giovani, la resa sarà sempre incerta, scarsa ed approssimativa.
Ma davvero hanno messo tutti i soldi nello stadio?
GUardate che è una scusa,dato che il pres. ha più volte detto che per lo stadio aspetta gli sponsor.
Lo stadio è un pretesto per non scucire un quattrino e mettere tutto in cascina.
Per farlo in 3 anni se non e prefabbricato ditemi voi come!
Romagnoli ed un altro difensore ci vogliono se vanno via Tosto e Curto, uno scambio fra bianchi e Pandolfi ci può stare viste le caratteristiche fisiche dei due. Però un centrocampista discreto manca.
Ma perche’ Dionisi non ha mai fatto giocare Bianchi.Ha mesdo ai margini Popov.Ha ignorato Curto.Non ha fatto fare,in allenamento,a Guarino,trecento salti al giorno per prendere la palla di testa.Ha insistito su Moruzzi,ignorando Tosto.Ha disposto la mediana in linea ,facile preda dei centrocampisti avversari.?Chi mi risponde? Grazie.Carlo B
.
Bianchi per me è meglio di Nasti..comunque date via anche questo senza riprendere nessuno..unico attaccante di ruolo rimane solo Massimiliano Cappellini penso che dovrà ricominciare a fare gli allenamenti..signori siamo alla soglia del baratro
hai ragione. mi sa che non abbiano più voglia di andare avanti
torneranno LaMantia e Donnarumma , io farei tornare a giocare Caputo anche
Che sonno che fate venire, se me lo concedete. Fabr.iz.io Cor.si in trent’anni ci ha fatto vedere solo A e B, una Coppa UEFA, 2 scudetti Primavera e un Torneo di Viareggio. Voi dite che è tirchio ma….ci pensate se invece era di manica larga? Ora finalmente anche lo Stadio novo! Boh, a me mi parete tutti ciu.cch.i
Federico a noi della serie non c’è né frega si vuole lo Stadio su misura no cattedrali nel deserto ! 35 anni le palle mi sono scoppiate
almeno una decina di volte !
Fatti vedere, dà retta
…nessun luminare lo riceve
Hai totalmente ragione, ma considera che sabato andremo a vedere Gliozzi e solo 2 anni fa vedevamo questo…..
https://youtu.be/HSNOaJAlFW0?si=A9Ed3ScNQ074m2wo
Simone va bene, ma siamo decimi in Serie B, non diciassettesimi in D. Abbiamo goduto tanto in questi anni con la preside.en.za Co.r.si, è normale che ora tocchi al Pisa, alla Carrarese e all’Arezzo. Nella vita non bisogna essere esosi.