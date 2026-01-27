Flavio Bianchi è finito nel mirino del Catanzaro. Stando infatti a quanto arrivatoci dalla città calabrese, l’attaccante ex Brescia potrebbe essere oggetto di una valutazione da parte del club giallorosso. Intorno al nome di Bianchi ci sarebbe movimento e qualche timida conferma l’avrebbero avuta i nostri colleghi che seguono da vicino la squadra di Aquilani. Potrebbe non essere da escludere che l’operazione si possa inserire in uno scambio con Pandolfi che, al contrario, da qualche giorno è vociferato negli ambienti azzurri. Si tratterebbe di due calciatori che, eventualmente, andrebbero a rappresentare alternativa nelle possibili future squadre.

In questa ultima settimana di mercato questa potrebbe essere sulla carta un operazione fattibile per ambedue i club. Ricordiamo che Bianchi ha un contratto con l’Empoli a titolo definitivo in scadenza nel 2027. Luca Pandolfi è invece in prestito al Catanzaro dal Cittadella.

Capiremo quindi nei prossimi giorni se ci sarà un unico movimento, lo scambio e le eventuali formule.