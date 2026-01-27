È ripreso ieri il lavoro degli azzurri in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Modena. La squadra ha iniziato ad affrontare le prime situazioni tattiche in funzione del nuovo avversario, anche se è ancora presto per delineare con precisione quelle che saranno le scelte di formazione che mister Dionisi adotterà per provare a mettere in difficoltà i Canarini. È però chiaro come dalla gara di sabato ci si attenda una risposta forte e decisa sotto ogni aspetto. La brutta serata di Carrara deve essere cancellata immediatamente: questo è l’obbligo che viene richiesto alla squadra. Resta da capire se e quanto ci sia stato un confronto diretto tra l’allenatore e il gruppo dopo quella sconfitta; un aspetto che potrà eventualmente emergere solo nel corso della conferenza stampa di fine settimana.

Tornando alle questioni di campo, si segnala il buono stato di Edoardo Saporiti, che dovrebbe essere uno dei candidati principali per una maglia da titolare. Migliorano anche le condizioni di Indragoli, che potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida di sabato. Ci si attendono alcune variazioni, soprattutto dalla metà campo in su, dove non è da escludere una possibile rivoluzione nel reparto offensivo. Tra le ipotesi al vaglio ci potrebbe essere quella con Ceesay e Saporiti alle spalle di Popov, oppure un assetto con Saporiti a supporto della coppia Shpendi-Popov. Le soluzioni, in questo senso, non mancano. Anche a centrocampo le scelte sono numerose, in un reparto che continua a non convincere pienamente, soprattutto nella sua zona centrale. È difficile al momento individuare la coppia che agirà in mezzo, con Elia e Moruzzi che dovrebbero invece essere confermati sugli esterni. L’ipotesi Degli Innocenti-Yepes potrebbe rappresentare una soluzione equilibrata e non va esclusa. Resta infine da valutare se verrà apportata qualche modifica anche in difesa, magari provando Lovato in posizione centrale. In questo caso, però, molto dipenderà anche dalle condizioni di Curto, che al momento non sembra ancora al massimo della condizione.

La squadra proseguirà la preparazione con allenamenti quotidiani fino alla rifinitura in programma venerdì mattina, ultimo passo prima della sfida contro il Modena.