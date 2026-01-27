Empoli Football Club amplia il proprio impegno nel sociale con la nascita di Empoli Academy Special, un nuovo progetto dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità. Un’iniziativa che prende vita dall’esperienza del camp estivo e che si estende oltre, strutturandosi come un percorso stabile durante l’anno, capace di garantire continuità educativa, sportiva e relazionale.

Il progetto nasce dall’ascolto delle famiglie e dal desiderio di offrire un luogo in cui il calcio possa essere vissuto come occasione di incontro, gioco e condivisione, all’interno di un ambiente sicuro e accogliente. Empoli Academy Special si svolgerà al Monteboro Training Center, casa dell’Empoli FC, a testimonianza della volontà del Club di rendere i propri spazi sempre più aperti e accessibili.

Gioco, divertimento e inclusione saranno i veri protagonisti delle attività, promosse dalla Onlus azzurra Empoli For Charity, che vedranno alternarsi allenamenti, esercitazioni tecniche, giochi e momenti ludico-relazionali.

«Era da tempo che pensavo a un progetto così, cercando di capire come renderlo davvero fattibile – racconta l’Amministratore Delegato e Vice Presidente di Empoli FC Rebecca Corsi –. Ricordo benissimo, alla fine di un camp estivo, una letterina scritta da un bambino. Poche righe, parole semplici, ma capaci di accendere qualcosa che non potevamo più ignorare. Quella è stata la scintilla che ha messo tutto in moto. Da lì, passo dopo passo, l’idea che avevamo in mente da tempo è maturata, fino a diventare un progetto concreto. Vogliamo che lo Special Camp non sia solo un’esperienza estiva, ma un percorso stabile e continuo, pensato per tutte quelle bambine e quei bambini che vogliono semplicemente divertirsi su un campo da calcio. Aprire le porte del nostro Centro Sportivo di Monteboro è stata una scelta naturale, perché crediamo che lo sport sia inclusione, educazione e condivisione. Con questo progetto vogliamo offrire ai ragazzi e alle loro famiglie non solo un’attività sportiva, ma uno spazio di relazione, crescita e serenità».

Per la stagione 2025/26 le attività si svolgeranno ogni lunedì, dal 23 febbraio al 25 maggio 2026, dalle 15.00 alle 17.00, e saranno seguite da figure professionali qualificate, in grado di garantire attenzione, competenza e supporto costante, creando un contesto stimolante e inclusivo.

Sarà possibile iscriversi all’Empoli Special Academy online, visitando la sezione dedicata al progetto sul sito ufficiale del club azzurro all’indirizzo: www.empolifc.com/empoli-special-academy, compilando il form e prendendo visione di tutta la documentazione necessaria e di tutte le info sul progetto.

L’Open Day di presentazione è in programma lunedì 16 febbraio, dalle 15.00 alle 16.00, sempre presso il Monteboro Training Center (per partecipare all’Open Day sarà necessario il Certificato medico di “sana e robusta costituzione).

Con Empoli Academy Special, Empoli Football Club rinnova il proprio impegno nella costruzione di percorsi inclusivi e duraturi, confermando la propria visione di calcio come strumento educativo, sociale e umano, capace di abbattere barriere e creare opportunità per tutti.

Empoli Fc