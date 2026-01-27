Vi avevamo già parlato della possibile partenza in prestito in questa sessione di mercato per il difensore azzurro Lorenzo Tosto, che tra due giorni compirà 20 anni. Sul giocatore, seguito con insistenza dal Livorno, c’è da registrare nelle ultime ore l’inserimento importante dell’Inter Under 23 che avrebbe già preso contatti con la dirigenza azzurra. La squadra nerazzurra milita nel girone A della Serie C e attualmente si trova al quarto posto in classifica.

Da capire cosa deciderà l’Empoli in questi ultimi giorni di mercato, alla luce anche del rientro in gruppo sempre più vicino del difensore Indragoli dopo l’infortunio e dell’imminente arrivo di Simone Romagnoli.

In questa stagione Tosto ha giocato una gara da titolare contro il Frosinone disputando un ottima prestazione. Ovviamente in caso di partenza l’operazione dovrebbe essere un prestito secco.