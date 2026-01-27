Dopo la situazione raccontata ieri, che dovrebbe riportare a breve Simone Romagnoli a vestire la maglia azzurra dopo alcuni anni, andando anche a ritrovare Alessio Dionisi, con il quale aveva conquistato la Serie B nella stagione 2020-2021, potrebbe aprirsi un’altra pista altrettanto stuzzicante legata a una vecchia conoscenza dell’Empoli. Si tratta di Leo Stulac, centrocampista classe 1994, elemento fondamentale di quella squadra che, sotto la guida di Dionisi, riuscì a centrare la promozione in Serie A nel 2021. Stulac ha infatti concluso in anticipo, nei giorni scorsi, la sua esperienza alla Reggiana, dove era arrivato in prestito biennale dal Palermo.

In questa stagione il centrocampista sloveno ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena tre ingressi dalla panchina per un totale complessivo di 20 minuti disputati. Rientrato quindi alla base, Stulac è tornato formalmente nella rosa del Palermo allenato da Filippo Inzaghi, ma di fatto appare ai margini del progetto tecnico, con la sensazione che il suo futuro possa essere altrove. In questo scenario, l’Empoli allenato da quello stesso Dionisi, potrebbe valutare anche questa opportunità di mercato, trattandosi di un profilo che, per caratteristiche ed esperienza, potrebbe tornare utile in un momento delicato della stagione. Nel corso della sua carriera, Stulac ha indossato la maglia dell’Empoli in 90 occasioni tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto 7 gol e 10 assist. Nella stagione 2020-2021 fu uno dei titolarissimi della squadra: basti pensare che in tutto il campionato saltò soltanto due partite.

Parliamo di centrocampista centrale di grande espeienza e intelligenza tattica, un profilo che ha sempre fatto della qualità del primo controllo, della visione di gioco e della gestione dei tempi le sue armi principali. Non è un giocatore di strappi o di grande intensità atletica, ma compensa ampiamente con letture corrette, senso della posizione e capacità di dare ordine alla manovra. Il tutto avendo sempre palesanto un buon tiro dalla distanza. Nel 3-4-1-2 (o 2.1) di Alessio Dionisi, la sua collocazione ideale sarebbe nel cuore della linea a due di centrocampo, preferibilmente come play basso o regista di riferimento. Accanto a lui dovrebbe agire un interno più intenso, capace di coprire campo e rompere il gioco avversario, lasciando a Stulac il compito di dettare i tempi e accompagnare lo sviluppo dell’azione. In questa posizione potrebbe aiutare l’Empoli a uscire con maggiore qualità dalla prima pressione e a dare continuità alla manovra, uno degli aspetti che spesso è mancato. In un eventuale 3-5-2 il profilo di Leo Stulac diventerebbe forse ancora più funzionale; In un centrocampo a tre, Stulac sarebbe il perno centrale naturale, il classico regista davanti alla difesa. Con due mezzali ai lati, avrebbe meno campo da coprire lateralmente e potrebbe concentrarsi quasi esclusivamente sulla gestione del possesso e sulle letture preventive. È esattamente il contesto in cui rende al meglio: ricevere palla con il gioco di fronte, dettare i tempi e scegliere se consolidare o verticalizzare.

Per dovere di cronaca dobbiamo dire che, a differenza di Romagnoli che verrà ufficializzato nei prossimi giorni, questa per adesso è una situazione che non ha riscontrato contatti diretti ed ufficiali ma un eventuale possibile interesse.