Dopo quella di Lauricella, si profila una nuova cessione in uscita tra i giovani azzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Alessio Baralla, classe 2008, nato a Napoli, sarebbe molto vicino al trasferimento al Como. Il mediano è uno dei più impiegati nella formazione Primavera allenata da Filippeschi. Al netto della parentesi di novembre, quando è stato impegnato con la nazionale nel mondiale U17, Baralla è sempre sceso in campo, confermandosi tra i giocatori più interessanti della rosa. Pur non avendo ancora esordito tra i professionisti, il suo percorso in azzurro è già impreziosito – come detto – dall’esperienza internazionale: quattro presenze con la Nazionale Under 18 e quattordici con l’Under 17.

La trattativa appare ben avviata e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la ratifica del passaggio al club lariano. Restano ancora da definire la formula dell’operazione ed eventuali cifre, ma la sensazione è che l’operazione sia entrata nella sua fase decisiva. Un’uscita che conferma come il settore giovanile empolese continui a essere attenzionato anche da club ambiziosi come il Como.