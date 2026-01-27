Dopo quella di Lauricella, si profila una nuova cessione in uscita tra i giovani azzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Alessio Baralla, classe 2008, nato a Napoli, sarebbe molto vicino al trasferimento al Como. Il mediano è uno dei più impiegati nella formazione Primavera allenata da Filippeschi. Al netto della parentesi di novembre, quando è stato impegnato con la nazionale nel mondiale U17, Baralla è sempre sceso in campo, confermandosi tra i giocatori più interessanti della rosa. Pur non avendo ancora esordito tra i professionisti, il suo percorso in azzurro è già impreziosito – come detto – dall’esperienza internazionale: quattro presenze con la Nazionale Under 18 e quattordici con l’Under 17.
La trattativa appare ben avviata e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la ratifica del passaggio al club lariano. Restano ancora da definire la formula dell’operazione ed eventuali cifre, ma la sensazione è che l’operazione sia entrata nella sua fase decisiva. Un’uscita che conferma come il settore giovanile empolese continui a essere attenzionato anche da club ambiziosi come il Como.
mah!!!…non avendo profili di prima squadra siamo arrivati al punto di smantellare i giovani…sinceramente questa società non la riconosco più ..ma che caz.. stà succedendo????
Quando “smantelli” il settore giovanile vuol dire che sei proprio alla frutta!
Non ci sono più soldi, mi piacerebbe capire a che serve lo stadio nuovo da 17 mila posti. Indebire la primavera potrebbe comprometterne il campionato e sarebbe un peccato.
Travestito non te lo dimenticare …
tale e …
Non bisogna capire a cosa serve lo stadio da 17mila posti, a cosa serve lo stadio nuovo. Per i progetti sportivi basta e avanza quello che abbiamo….
Casca a pezzi e ti basta?…
son finiti i soldi? un mi pare ci sia stata una rapina ultimamente
Siamo alla frutta !
Si cedono giovani talenti Baralla e lauricella per poi prendere giocatori finiti di 40 anni
Romagnoli e stulac assurdo !!!!
Buongiorno.
veramente un brutto segnale!!!! Temo che siamo vicino alla fine!!!!
Peccato! questo è davvero forte
Non è la prima volta che l’Empoli cede i suoi giocatori della Primavera a squadre di serie A, sopratutto quando si trova in serie B. Successo con Rugani, Olivieri e tanti altri. Alcuni sono diventanti ottimi giocartori per la serie A, altri un pò meno. Bisogna capire a quanto lo hanno venduto. Certo spiace e non è un bel messaggio della società. Vedremo.
ah ah ah siamo su scherzi a parte ,tra poco ce lo dicono
ma non diceva che stava aspettando la covata dell’under 17 per salire in A?
per rimpinguare il forziere
ma che sapete per certo che e’ stato venduto? nell’articolo mi pare che non ci sia scritto
Sempre detto. Sicuramente a fine mercato ci sarà la solita conferenza stampa del ds: basterà chiedere e lui chiarisce.
Mercato? Neanche Gemmi aveva osato tanto, qui non siamo a zero, sottozero…. si comprano i 40enni fuori rosa a fine carriera e si vende il futuro!!!! Mamma mia che brutta fine….
Vorrei capire Stefanelli chi lo ha messo ed a quale garanzia e tutela ,
Sembra quasi il liquidatore dalle operazioni di mercato in uscita
non capisco perchè stiamo smantellando la primavera
prima lauricella e adesso baralla mah
Siamo arrivati al dunque, mi sembra Fioravanti aveva fatto un articolo a tal proposito tempo fa sulla riforma del famoso vincolo sportivo.
La riforma dei settori giovanili calcistici, in vigore dal 2024-2025, abolisce il vincolo sportivo per i giovani dai 13 ai 20 anni, richiedendo un tesseramento annuale. Questo cambio strategico mira a dare maggiore libertà agli atleti, rendendo cruciale il ruolo dei procuratori, ora tenuti a trasparenza, con tetti ai compensi e divieti sui pagamenti ai familiari dei minori.
Credo che la nostra dirigenza non si sia fatta cogliere impreparata ma ora gli squali aumentano.
Vi spiego ina cosa ma non perche’ voglio fare il fenomeno ma per farvi vedere la cosa da una prospettiva diversa….perche’ ci sono dentro tramite figli di amici….
Per l’Empoli essere in primavera 2 e’ stato un disastro….questi ragazzi forti del 2007-2008-2009 che sono veramente forti….
Landi
Bagordo
Biondini
Baralla
Busiello
Orlandi
Lauricella
Zanaga
Perillo
Rugani
Hanno tutti voglia di mettersi in mostra…procuratori che rompono le palle….quindi o gli fai i contratti e li porti in seri b…ma sono ancora acerbi o in primavera 2 non ci vogliono stare non li convocano nemmeno piu’ in nazionale….quindi il top e’ cederli in prestito e vedere come va
E’ un dispiacere enorme veder partire ragazzi (se confermata anche questa cessione dopo quella di Lauricella) di quella bella “nidiata”.
Non si sanno bene le cose, ma non credo c’entri la volontà di smantellare, piuttosto l’enorme difficoltà di dover gestire ragazzi come loro che immagino abbiano ricevuto lusinghe pazzesche tramite i loro procuratori (perchè li hanno già) e/o direttamente alle famiglie che l’Empoli non può evidentemente pareggiare. Se offrono contratti già di 100/150mila euro quando quei soldi li prendono in prima squadra l’Empoli deve fare delle scelte e se nel caso di Campaniello (complice il fatto che è della zona ed ha già esordito in serie A) sono riusciti a convincerlo, questi altri no. Popov stesso è di difficile gestione a livello contrattuale.
Questo è il calcio moderno purtroppo ed i vari Montella o Di Natale se fossero nati nel 2007 o 2008 non li avremmo visti in prima squadra.
Voglio sperare che le uscite di quella nidiata finiscano qui.
Esatto abbiamo tenuto Baldanzi e Fazzini al minimo salariale 60 mila euro perche’potevamo offrirgli di giocare in serie a….ora non gli offri un cavolo
Strana questa operazione!
Se va al Como vuol dire solo una cosa: è bravo tecnicamente.
Sennò col cavolo che va nella cantera comasca di Fabregas…
Si e’ veramente forte….piccolo piccolo ma forte…
E comunque sono 2 prestiti eh….
La proprietà rimane all’Empoli