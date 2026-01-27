“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, asseriva lo scrittore Primo Levi a proposito del dramma della Shoah. Parole che rappresentano ancora oggi un monito significativo. Perché sì, ricordare e parlare di certe atrocità fa ancora male al cuore. Ma è un male necessario, per renderci consapevoli degli orrori commessi in quel periodo e per evitare che si possano ripetere. E oggi, nel Giorno della Memoria, vi riproponiamo il pezzo che facemmo in occasione d “Un Secolo d’azzurro” per commemorare il nostro Carlo Castellani.

Carlo Castellani

Il nome Carlo Castellani sarà forse sconosciuto alla maggior parte delle persone in Italia; per i calciofili, invece, è probabilmente solo colui al quale è intitolato lo stadio comunale di Empoli. Ma per noi empolesi la sua figura rappresenta ben più di un semplice calciatore – capace di battere ogni record possibile. Sconfina purtroppo nella tragica cronaca della guerra e nella drammaticità di un periodo che, proprio come diceva Primo Levi, se non potrà mai essere compreso, non dovrà nemmeno mai essere dimenticato.

Carlo Castellani nacque a Fibbiana, frazione del comune di Montelupo Fiorentino, nel 1909: fin da giovane coltivò la sua passione per il calcio ed entrò a far parte dell’Empoli FC appena diciassettenne, nel 1926. Militò in azzurro per quattro campionati consecutivi (uno in Terza Divisione, 2 in Seconda Divisione e 1 in Prima Divisione). Nel 1930 venne ingaggiato dal Livorno, che allora giocava la Serie A, ma quattro anni dopo, dopo essere passato anche dal Viareggio, tornò a Empoli e qui chiuse la sua carriera nel 1939.

La lapide commemorativa presente allo stadio Carlo Castellani

Ma, come dicevamo, la storia di Castellani non si esaurisce nel calcio: nella notte dell’8 marzo 1944 i fascisti fecero dei rallestramenti, nel comune di Montelupo Fiorentino, mirati a colpire coloro che lavoravano nelle vetrerie della zona e che avevano scioperato quattro giorni prima. Si trattava di una vera e propria rappresaglia nei confronti di coloro che rappresentavano una minaccia per il regime: “le persone nemiche” furono individuate e portate in caserma, caricate in torpedoni e trasportate poi alla Stazione di Firenze.

I fascisti si presentarono alla porta della famiglia Castellani con l’intento di arrestare il padre David, ma Castellani disse che il padre era malato e, convinto che avrebbe risolto la cosa rapidamente, decise di andare in caserma per chiarire l’equivoco. Invece, il ragazzo non tornerà più: venne messo su un treno per Mauthausen-Gusen, uno di quei tanti e terribili campi di sterminio e lì morirà, dopo cinque mesi di prigionia, l’11 agosto 1944 all’età di 35 anni.

Come testimoniato da Alfio Dini, nel suo libro La notte dell’odio, “molti deportati di Montelupo toccarono le infermerie dei vari campi. La sorte che vi incontrarono fu la più diversa. Per alcuni, fu rapida anticamera della morte. Carlo Castellani, colpito da dissenteria, fu isolato, insieme a tanti altri in una baracca appartata che chiamavano ‘lazzaretto’, e lì trovò solo il conforto di qualche visita di Aldo Rovai a cui affidò il suo messaggio per la famiglia che sembrava rivolto a una nuova umanità: ‘Racconta come sono morto!… Dì loro quanto ho sofferto…più di Gesù Cristo!’. Il giorno dopo Rovai tornò e non lo trovò più. Nessuno forse, tranne lui, s’accorse che il deportato Carlo Castellani era morto.”