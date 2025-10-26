Si è giocata nel gennaio del 2023 l’ultima gara casalinga contro la Samp. Era la diciottesima giornata di quel campionato di serie A e gli azzurri vinsero 1-0 grazie ad un gol di Ebuehi. Vediamo le immagini salienti di quella gara:
Mamma mia…ricordo bene questa partita, fu una sofferenza terribile. Tempo inclemente con scrosci d’acqua e vento, partita difficile, vantaggio con Ebuehi su calcio d’angolo e poi una sofferenza con vari salvataggi di Vicario, fino al pareggio confusionario della Sampdoria a tempo scaduto, che fu annullato dal VAR dopo un’interminabile attesa…
vero ricordo il var all’ultimo… e se non ricordo male ci stava pure il rigore… andò di molto bene.
comunque si come già scritto da altri bisogna passare a 4 dietro e lovato centrale, un play basso davanti alla difesa, attacco con una punta e una dietro in supporto.
ci sa di già … Ceesay!!
Forza Azzurri !!
no rigore ma il gol ci stava (tutto regolare)
una difesa a quattro con Ebuhei e Tosto si lati con Guarino e Lovato centrali.Un uomo davanti alla difesa Ghion.Una linea a quattro con Elia Ignacchiti Ilie e Che sai.Una punta Spendi o Pellegri o Nasti o Popov.Si parte così.Poi i primi di Gennaio,non il 31 sera,si fanno gli aggiustamenti spedendo qualcuno al mittente o in serie C e prendendo chi ci serve,stando attenti che siano giocatori grintosi,in senso sportivo,e di carattere.Carlo B
Martedì va spostato Lovato centrale! Non oso pensare a Guarino su Coda.
bei ricordi andati…. martedì ci sarà poco per essere allegri…. comunque è evidente che chi ha costruito la squadra pensando al 352 c’ha capito ben poco….
Fuli
Curto Lovato Obaretin
Elia Ghion Igna Bela Carboni
Pellegri Shpendi