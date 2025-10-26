I PIÙ I MENO – La voglia di riscatto dopo la sconfitta – Samp squadra da non sottovalutare nonostante i problemi – Azzurri imbattuti al Castellani – Subiamo gol ad ogni partita

Archiviata la gara di Modena si guarda avanti e lo si fa a quella di martedi sera contro la Samp al Castellani. Pochi giorni per preparare questa sfida con Dionisi a dover ancora fare i conti con il tempo che non è, adesso, dalla sua parte. Ci sarà voglia di far vedere una crescita, limitando quegli errori e quelle ingenuità che sono costate punti in Emilia.

Di fronte avremo un avversario particolare. Indubbio che i blucerchiati abbiano dei seri problemi ed anche l’inizio di questa stagione lo testimonia. Non sottovalutare però l’avversario, in base a questo, sarà la prima cosa fare perchè questa può essere la classica gara “trabocchetto”. Per la Samp è la seconda gara con la nuova guida tecnica ed i valori – perchè sulla carta ci sono – potrebbero venir fuori. Servirà attenzione e pazienza. Test importante per capire anche diverse cose dei nostri.