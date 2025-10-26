I PIÙI MENO
– La voglia di riscatto dopo la sconfitta– Samp squadra da non sottovalutare nonostante i problemi
– Azzurri imbattuti al Castellani– Subiamo gol ad ogni partita

Archiviata la gara di Modena si guarda avanti e lo si fa a quella di martedi sera contro la Samp al Castellani. Pochi giorni per preparare questa sfida con Dionisi a dover ancora fare i conti con il tempo che non è, adesso, dalla sua parte. Ci sarà voglia di far vedere una crescita, limitando quegli errori e quelle ingenuità che sono costate punti in Emilia.

Di fronte avremo un avversario particolare. Indubbio che i blucerchiati abbiano dei seri problemi ed anche l’inizio di questa stagione lo testimonia. Non sottovalutare però l’avversario, in base a questo, sarà la prima cosa fare perchè questa può essere la classica gara “trabocchetto”. Per la Samp è la seconda gara con la nuova guida tecnica ed i valori – perchè sulla carta ci sono – potrebbero venir fuori. Servirà attenzione e pazienza. Test importante per capire anche diverse cose dei nostri.

Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

4 Commenti

  1. ormai da tanti, troppi anni, abbiamo smesso di vedere giocare bene dl calcio l Empoli…
    quest anno squadra costruita veramente male. Speriamo di salvarci e di provarci il prossimo anno con un altro Ds. Questo mi sembra impresentabile

  2. La squadra è stata costruita alla meno/peggio …. si è speso poco in fase di acquisto, per poi accorgersi che siamo il 6° monte ingaggi della B… tanti parametri zero e favori ai potenti di turno (società grandi e procuratori vari).
    Questo è il risultato che ci meritiamo ….. e dalla mediocrità non possono che venire fuori dei risultati mediocri!!! Ora con il venir meno del capro espiatorio (Pagliuca, ma a proposito il solo averlo cercato e portato a Empoli, è sinonimo di scarsa conoscenza del mestiere soprattutto di chi dice che “bisogna tornare a fare l’Empoli” …. mi chiedo, ma lui lo sa cosa vuol dire?) è emersa la pochezza di questa rosa…. gente sopravvalutata, preoccupata più a sistemarsi i capelli e che cade al minimo contatto… gente non all’altezza della maglia che indossa…. dalle nostre parti sono passati fior di campioni e di allenatori …. grandi risultati, bel calcio ed ora bisogna accontentarsi dei Carboni, dei Moruzzi, dei Guarino, degli Yepes e chi più ne ha, più ne metta …. Caro Presidente, torniamo a fare l’Empoli per davvero e non solo come slogan…. Empoli-Samp è la partita di “quelli che erano…. e che si sono smarriti”…. tanto passato, poco presente e futuro molto incerto….

