|I PIÙ
|I MENO
|– La voglia di riscatto dopo la sconfitta
|– Samp squadra da non sottovalutare nonostante i problemi
|– Azzurri imbattuti al Castellani
|– Subiamo gol ad ogni partita
Archiviata la gara di Modena si guarda avanti e lo si fa a quella di martedi sera contro la Samp al Castellani. Pochi giorni per preparare questa sfida con Dionisi a dover ancora fare i conti con il tempo che non è, adesso, dalla sua parte. Ci sarà voglia di far vedere una crescita, limitando quegli errori e quelle ingenuità che sono costate punti in Emilia.
Di fronte avremo un avversario particolare. Indubbio che i blucerchiati abbiano dei seri problemi ed anche l’inizio di questa stagione lo testimonia. Non sottovalutare però l’avversario, in base a questo, sarà la prima cosa fare perchè questa può essere la classica gara “trabocchetto”. Per la Samp è la seconda gara con la nuova guida tecnica ed i valori – perchè sulla carta ci sono – potrebbero venir fuori. Servirà attenzione e pazienza. Test importante per capire anche diverse cose dei nostri.
ormai da tanti, troppi anni, abbiamo smesso di vedere giocare bene dl calcio l Empoli…
quest anno squadra costruita veramente male. Speriamo di salvarci e di provarci il prossimo anno con un altro Ds. Questo mi sembra impresentabile
Anche a me non piace Gemmi, ma la colpa è più in alto, colui che non tira fuori un euro.
La squadra è stata costruita alla meno/peggio …. si è speso poco in fase di acquisto, per poi accorgersi che siamo il 6° monte ingaggi della B… tanti parametri zero e favori ai potenti di turno (società grandi e procuratori vari).
Questo è il risultato che ci meritiamo ….. e dalla mediocrità non possono che venire fuori dei risultati mediocri!!! Ora con il venir meno del capro espiatorio (Pagliuca, ma a proposito il solo averlo cercato e portato a Empoli, è sinonimo di scarsa conoscenza del mestiere soprattutto di chi dice che “bisogna tornare a fare l’Empoli” …. mi chiedo, ma lui lo sa cosa vuol dire?) è emersa la pochezza di questa rosa…. gente sopravvalutata, preoccupata più a sistemarsi i capelli e che cade al minimo contatto… gente non all’altezza della maglia che indossa…. dalle nostre parti sono passati fior di campioni e di allenatori …. grandi risultati, bel calcio ed ora bisogna accontentarsi dei Carboni, dei Moruzzi, dei Guarino, degli Yepes e chi più ne ha, più ne metta …. Caro Presidente, torniamo a fare l’Empoli per davvero e non solo come slogan…. Empoli-Samp è la partita di “quelli che erano…. e che si sono smarriti”…. tanto passato, poco presente e futuro molto incerto….
lotta salvezza…ora fuori le P*** coltello tra i denti gamba o palla…siamo in guerra avanti tutta