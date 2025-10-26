Halloween da brividi! Giovedì 30 ottobre ti aspettiamo all’Empoli Store per un Meet&Greet a tema.
Face Painting mostruoso, Meet&Greet misterioso, sconti da paura: giovedì 30 ottobre ti aspettiamo all’Empoli Store per una serata a tema.
Face Painting mostruoso: dalle 15.30 le nostre make-up artist trasformeranno i piccoli e le piccole tifose azzurri in personaggi da brivido
Meet&Greet misterioso: dalle 18.30 due calciatori azzurri saranno ospiti dell’Empoli Store per spaventarvi con selfie e autografi
Sconti da paura: offerte esclusive su una serie di prodotti selezionati
