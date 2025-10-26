La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per preparare la trasferta di Empoli in programma martedì sera alle 20:30. Non ci sarà quasi sicuramente l’esterno Fabio Depaoli che si è infortunato nel corso della gara di ieri con il Frosinone. Assenti anche Pafundi, il difensore Altare e Gaëtan Coucke che si è sottoposto a terapie.

Molto probabilmente tornerà tra i convocati Estanis Pedrola, al rientro dall’infortunio e quest’oggi in gruppo ma partirà sicuramente dalla panchina. In attacco si va verso la conferma di Coda. Difficile ipotizzare al momento l’undici iniziale visto che ci potrebbero essere alcuni cambi in un ottica di turnoover. Domani la rifinitura prima della partenza per Empoli.