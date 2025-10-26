Si è giocato la nona giornata che si è aperta venerdì sera con la vittoria di misura della capolista Modena sull’Empoli; azzurri in vantaggio con Ceesay poi la rimonta vincente dei canarini che mantengono il primo posto in solitaria del campionato. Nelle gare del sabato riscossa dello Spezia che conquista la prima vittoria in campionato sul campo dell’Avellino sfruttando anche la superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Prosegue la marcia del Monza che batte agevolmente la Reggiana mentre finisce in parità la prima gara della Samp di Foti e Gregucci contro il Frosinone. Grande imprese per Carrarese e Catanzaro: la squadra toscana nei minuti finali rimonta lo svantaggio con il Venezia e vince 3-2 mentre il Catanzaro batte il Palermo e conquista la prima vittoria in campionato. Nelle gare di oggi pareggio ricco di gol tra Padova e Juve Stabia mentre il Bari torna al successo contro un Mantova all’ultimo posto solitario in classifica. Pochi giorni e si tornerà subito in campo, martedì sera, per il turno infrasettimanale valevole per la 10a giornata.

Questi i risultati e la classifica:

MODENA-EMPOLI 2-1

V.ENTELLA-PESCARA 1-1

SUDTIROL-CESENA 0-1

SAMPDORIA-FROSINONE 1-1

MONZA-REGGIANA 3-1

AVELLINO-SPEZIA 0-4

CARRARESE-VENEZIA 3-2

CATANZARO-PALERMO 1-0

PADOVA-JUVE STABIA 2-2

BARI-MANTOVA 1-0