Si è giocato la nona giornata che si è aperta venerdì sera con la vittoria di misura della capolista Modena sull’Empoli; azzurri in vantaggio con Ceesay poi la rimonta vincente dei canarini che mantengono il primo posto in solitaria del campionato. Nelle gare del sabato riscossa dello Spezia che conquista la prima vittoria in campionato sul campo dell’Avellino sfruttando anche la superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Prosegue la marcia del Monza che batte agevolmente la Reggiana mentre finisce in parità la prima gara della Samp di Foti e Gregucci contro il Frosinone. Grande imprese per Carrarese e Catanzaro: la squadra toscana nei minuti finali rimonta lo svantaggio con il Venezia e vince 3-2 mentre il Catanzaro batte il Palermo e conquista la prima vittoria in campionato. Nelle gare di oggi pareggio ricco di gol tra Padova e Juve Stabia mentre il Bari torna al successo contro un Mantova all’ultimo posto solitario in classifica. Pochi giorni e si tornerà subito in campo, martedì sera, per il turno infrasettimanale valevole per la 10a giornata.
Questi i risultati e la classifica:
MODENA-EMPOLI 2-1
V.ENTELLA-PESCARA 1-1
SUDTIROL-CESENA 0-1
SAMPDORIA-FROSINONE 1-1
MONZA-REGGIANA 3-1
AVELLINO-SPEZIA 0-4
CARRARESE-VENEZIA 3-2
CATANZARO-PALERMO 1-0
PADOVA-JUVE STABIA 2-2
BARI-MANTOVA 1-0
Clamoroso! Finissero ora tutti i campionati, la prossima Serie B vedrebbe 5 squadre toscane:
Fiorentina
Pisa
Empoli
Carrarese e
Arezzo
ci metterei la firma
Si poeravvoi …fanno retrocedere le nane la città sede di Coverciano e x la quale i governi italiani hanno stanziato centinaia di milioni di euro NOSTRI del PNRR per rifare quel cesso di stadio…. è più facile vedere lo stadio muovo a empoli che le nane retrocesse!!!
Devi ringraziare chi governa a Firenze, che siccome se Commisso faceva lo stadio a proprie spese, tutti i loro amici non ci potevano mangiare, hanno preferito farlo loro con i soldi pubblici.
In questo modo, a cascata, un po’ tutti si metteranno in tasca qualcosa.
Giustamente Commisso, se ci metteva i soldi, decideva lui chi doveva fare l’opera.
Ecco come sono andare realmente le cose…
Mercoledì vanno a Inter….
Ce ne andiamo in Serie A!
Per chi tifi ?
Forza che con la Samp mi sa che ce la facciamo, prima di tutto non perdiamo e poi… e poi… e poi…(come dice Mina).
Partita dura, loro venderanno cara la pelle.