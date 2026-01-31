Al termine della gara pareggiata 0-0 con il Modena al Castellani abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il centrocampista, Salvatore Elia. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Massimiliano Ciabattini
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Gravementi offensive (per l’intelligenza umana, s’intende) le sue parole…. se pensa che siamo stati bravi, non so se riferisce alla partita di qualche stagione fa, oppure era impegnato a vedere un’altra partita…. squadra intimorita e in 11 contro 10 si è pensato più allo scampato pericolo che alla vittoria…. se c’era una squadra che meritava, non era certamente la nostra…. ora i bonus si stanno esaurendo, se la rosa non va bene deve avere il coraggio di farsi sentire…. invece è un coniglio bagnato…. ma cosa hanno fatto di male i vari Popov e Haas per essere considerati peggio di Nasti (inutile), Ilie e Ghion?
Hass Riccardo l hai visto col Sud Tirol il perché non gioca. Palesemente in ritardo di condizione x giocare dall inizio. Popov visto che anche Pagliuca nelle sue ultime 3 gare l aveva lasciato in panchina e ora Dionisi uguale mi fa pensare che venga ritenuto non pronto dopo esser entrato nel frullatore mediatico del ” abbiamo trovato il nuovo fenomeno ” ha 18 anni. Io credo questo. Sicuramente ai da tanta fatica ma altrettanto sicuramente siano da decimo posto. Ma tutti continuiamo (a volte anch io) a guardare la distanza dall ottavo posto invece che dal quindicesimo.
oggi eri allo stadio e a me l’ Empoli è piaciuto.
detto che il ciclo di horsi ad Empoli è finito, questi ragazzi vanno sostenuti, hanno i loro limiti tecnici ma ci mettono tutto quello che possono. Salvarsi è troppo importante, bisogna remare tutti dalla stessa parte!
Caro mister io sono sempre stato un tuo grande estimatore però il tuo “credito” sta finendo…non puoi continuare con questo modulo…devi passare alla difesa a 4 per “liberare” Elia in avanti visto che è l’unico che abbiamo che può saltare l’uomo e può creare la superiorità numerica…è inverosimile che continui a fare il terzino in fase di ripiegamento…ora con l’arrivo di Candela, Romagnoli ed il rientro di Curto gli uomini per passare a questo modulo ci sono…che sia un 433 o un 4231 che con Fila terminale offensivo non lo vedrei male…inoltre non puoi continuare a far giocare uno come Ilie che avrebbe difficoltà a giocare anche in serie C…provare è lecito ma perseverare è diabolico…
Hai visto Biancazzurro che succede ad andare normalmente in serie B , alla fine non si può essere sempre nei primi 3 posti e che succede ti trovi con 3.500 persone allo Stadio , ma chi lo fa il POC un mafioso un delinquente , con che coraggio può dire che serve da 20.000 travestito da 17.800…
dice che in Co, mu, ne e cosa segreta tra gli addetti ma si sta scherzando che siamo diventati a Empoli chi vuole il male? vanno per forza o con la forza fermati…
Anche a me tutto sommato l’Empoli non è dispiaciuto: rispetto al Sudtirol e alla Carrarese un certo ordine a centrocampo s’è visto. E la difesa è stata decisamente all’altezza. È mancato il guizzo davanti. Nasti non può sbagliare quei gol.
Non ricordo chi l’ha detto, ma siccome siamo tutti d’accordo che a Palermo è segnata, perché non sfruttare l’occasione per provare finalmente il 4-3-3?
Poi hai le due partite consecutive in casa da non fallire. Pena soffrire fino a maggio per salvarsi. Dionisi, se ci sei batti un colpo!
O siamo tutti sce.mi noi (ci sta) o la formazione sarebbe questa:
Fulignati
Candela Lovato Guarino Obaretin
Yepes Ghion nuovo acquisto Oasi dolce
Elia Fila Ceesay
ma perché mai cambiare l’assetto del miglior reparto della squadra, cioè la difesa?
Ora basta. Esonero immediato per mister Dionisi. Da lunedì ai vaglio delle decisioni societarie tutti gli svincolati di lega pro e serie B. Chi è il più papabile?
Yepes , e Ghion insieme mai più , mai più …. ora basta
Speriamo che al piu’ presto arrivi
BLUECO
Siamo veramente tristi e mosci, senza nessuna garra nè voglia. In questa categoria la grinta contano molto più di tanti aspetti tecnici e tattici, e noi abbiamo almeno 4/5 elementi che trotterellano per il campo, ma I.lie, C.eesay, M.oruzzi e D.egli Innocenti fosse per me andrebbero a giocare direttamente al Gavorrano tanto sono indisponenti
Questo incompetente di allenatore mette Sphendi in panchina l’unico che si ammazza la vota , segna e corre un pazzo