Al termine della gara persa 3-1 in casa con il Palermo abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il centrocampista, Andrea Ghion. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Ghion non aveva giocato neanche male. Dionisi mantiene una media punti superiore a quella di Pagliuca: 1,37 a 1,28
Parti bene e poi regali il primo goal, non sei contento e regali anche il secondo (La spizzata di testa ci sta, ma Il loro centravanti era solo soletto a spingere la palla in rete). Andare sul 2-0 abbatterebbe chiunque e nonostante questo non abbiamo mollato e iniziato il secondo tempo a spron battuto, meritando già da prima il goal che poi abbiamo segnato. Credevo obiettivamente che saremmo arrivati almeno al pareggio, ma ecco il terzo errore che poi ha chiuso la partita. Non si può certo gioire dopo una sconfitta, ma credo che da questa partita non ne usciamo ridimensionati perchè la squadra nonostante tutto mi è piaciuta su più di un aspetto. Sapremo riprendere il nostro cammino di sicuro.. abbiamo perso una battaglia non la guerra. Vorrei chiudere dicendo che mi sarei aspettato Pellegri fin dall’inizio perchè se vuoi dargli il giusto minutaggio per arrivare al massimo della forma deve giocare da subito. Poi se inizia a “tentennare” nella corsa ad un certo punto lo sostituisci. Credo che i suoi 70 minuti li regge di sicuro. Non puoi fare a meno di lui lì davanti perchè è l’unico che se vede uno spiraglio quando arriva nei pressi dell’area spara la sua bella cannonata! Lo abbiamo aspettato tanto dicendo che in B è un vero lusso, quindi adesso tocca a lui, senza se è senza ma!
Pellegri viene presevato per non caricarlo troppo…. è solo che Nasti non vale nemmeno mezza gamba di Pietro …. io punterei diretto su Popov perché Nasti e Bianchi sono 2 rattoppi niente più….
comunque oggi Popov assente x influenza.
a Juve Stabia no perché c’è il sintetico, ma dalla partita col Mantova Pellegri sempre titolare dal primo minuto.
Già, ma perché di Popov non si sa nulla?
disamina di Daniele che condivido.