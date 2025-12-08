Campionato Primavera 2

Risultati 11a giornata

 

EMPOLI – Salernitana      5 – 0

Gol:  4′ Mazzi – 6′ e 16′ Fiorini – 82′ Samb – 89′ Zanaga

 

Benevento Palermo 2 1
29′ Giugliano – 40′ Giugliano – 87′ Di Mitri
Catanzaro Crotone 1 0
10’ Arditi
Cosenza Bari 1 1
43′ Sidibe (B) – 57′ Marini (C)
Perugia Spezia 5 0
9′ Perugini – 36′ e 62′ Dottori – 64’ Perugini – 89′ Berta
Pescara Avellino 2 0
46’ Cardilli – 72’ Di Zio
Pisa Monopoli 4 1
13′ rig. Buffon (P) – 19′ Bacciardi (P) – 29′ Dudic (M) – 44′ Mbambi (P) – 58′ Tosi (P)

 
Ternana Ascoli 3 0
4’ Coltortiv-15’ Fulgav-64’ Vaccaro

 

Classifica dopo la 11a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
Empoli 11 25 8 1 2 31 9
Pisa 11 22 6 4 1 25 11
Pescara 11 20 6 2 3 20 12
Spezia 11 18 6 0 5 20 20
Ternana 11 18 5 3 3 21 17
Benevento 11 18 6 0 5 16 19
Monopoli 11 17 5 2 4 13 15
Bari 11 17 4 5 2 19 11
Avellino 11 16 3 7 1 19 17
Ascoli 11 14 3 5 3 17 15
Perugia 11 14 3 5 3 14 11
Catanzaro 11 12 3 3 5 13 14
Cosenza 11 11 3 2 6 8 22
Salernitana 11 7 2 1 8 10 28
Palermo 11 7 1 4 6 9 18
Crotone 11 4 0 4 7 6 22

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 12a Giornata

EMPOLI – Juve Stabia     6 – 0

Gol: 8’ Perillo – 10’ Poggi – 42’ rig. Hyka – 47’ e 56’ Pucci – 84’ Landi

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 11a Giornata

Bari – EMPOLI          0 – 2

Gol: 84’ Russomando – 85’ Lodi

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 11a Giornata

Bari – EMPOLI          1 – 0

Gol: 10’ Pappolla

