Campionato Primavera 2
Risultati 11a giornata
EMPOLI – Salernitana 5 – 0
Gol: 4′ Mazzi – 6′ e 16′ Fiorini – 82′ Samb – 89′ Zanaga
|Benevento
|–
|Palermo
|2
|1
|29′ Giugliano – 40′ Giugliano – 87′ Di Mitri
|Catanzaro
|–
|Crotone
|1
|0
|10’ Arditi
|Cosenza
|–
|Bari
|1
|1
|43′ Sidibe (B) – 57′ Marini (C)
|Perugia
|–
|Spezia
|5
|0
|9′ Perugini – 36′ e 62′ Dottori – 64’ Perugini – 89′ Berta
|Pescara
|–
|Avellino
|2
|0
|46’ Cardilli – 72’ Di Zio
|Pisa
|–
|Monopoli
|4
|1
|13′ rig. Buffon (P) – 19′ Bacciardi (P) – 29′ Dudic (M) – 44′ Mbambi (P) – 58′ Tosi (P)
|Ternana
|–
|Ascoli
|3
|0
|4’ Coltortiv-15’ Fulgav-64’ Vaccaro
Classifica dopo la 11a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|p
|gf
|gs
|Empoli
|11
|25
|8
|1
|2
|31
|9
|Pisa
|11
|22
|6
|4
|1
|25
|11
|Pescara
|11
|20
|6
|2
|3
|20
|12
|Spezia
|11
|18
|6
|0
|5
|20
|20
|Ternana
|11
|18
|5
|3
|3
|21
|17
|Benevento
|11
|18
|6
|0
|5
|16
|19
|Monopoli
|11
|17
|5
|2
|4
|13
|15
|Bari
|11
|17
|4
|5
|2
|19
|11
|Avellino
|11
|16
|3
|7
|1
|19
|17
|Ascoli
|11
|14
|3
|5
|3
|17
|15
|Perugia
|11
|14
|3
|5
|3
|14
|11
|Catanzaro
|11
|12
|3
|3
|5
|13
|14
|Cosenza
|11
|11
|3
|2
|6
|8
|22
|Salernitana
|11
|7
|2
|1
|8
|10
|28
|Palermo
|11
|7
|1
|4
|6
|9
|18
|Crotone
|11
|4
|0
|4
|7
|6
|22
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 12a Giornata
EMPOLI – Juve Stabia 6 – 0
Gol: 8’ Perillo – 10’ Poggi – 42’ rig. Hyka – 47’ e 56’ Pucci – 84’ Landi
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 11a Giornata
Bari – EMPOLI 0 – 2
Gol: 84’ Russomando – 85’ Lodi
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 11a Giornata
Bari – EMPOLI 1 – 0
Gol: 10’ Pappolla