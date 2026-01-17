Al termine della gara persa in casa contro il SudTirol abbiamo intervistato il tecnico, Alessio Dionisi, ed il difensore, Gabriele Guarino. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.
dai, menomale s’è vinto a Cesena
Veseli sembrava un mostro!
giù con Pagliuca non eravate cosi buoni!
ora vi rendete conto che siamo a 20 partite?
andate a simpatia ci sta pure io quest’uomo non lo posso vedere mi irrita!
Lo so che è una chimera perché ce n’è da pagare a iosa ormai ma permettetemi di dirglielo a questo: VATTENE!!!!
No dico ma dopo quell’elemento del cecinese non ce n’erano altri??
La squadra sarà scarsa finché volete ma non fare un’azione, un tiro da fuori e riuscire a perdere con una delle peggiori squadre mai viste nella storia …mah!!!
Per me il sud Tirol è l’anti calcio personificato, l’Empoli nel secondo tempo avrebbe meritato ampiamente il pareggio.
Ero in tribuna, sopra il direttore sportivo del Bologna armato di block notes. Condoglianze lukumi infortunato credo vogliano subito Guarino.
Guarino in A può portare le borracce. Comunque il Bologna ha preso un altro difensore centrale.
Mah secondo me dopo sabato sul block notes ha messo una crocetta su quel nome.
NOn è un giocatore pronto per la A.
Ed anche in B ci deve giocare un bel po’ di partite in piazze esigenti,comunque come la nostra…
Vediamo quest’anno come un anno laboratorio,ma questi ragazzi dovrebbero essere lasciati sereni, giocare e sbagliare senza tanti grilli per la testa.
Sabato l’ha padellata Dionisi,in effetti coe ha detto un mio amico, troppo timore reverenziale per il Catenacciaro Castori fin dalle dichiarazioni nella conferenza pre-gara.
Andavo aggrediti,giocando veloci e tagliando le loro linee con passaggi rasoterra a centrocampo e poi an davano anche caricati caratterialmente facendogli capire che avrebbero dovuto lottare,ache se contro le proprio caratteristiche magari mettendo una spallata ed una gomitata in più.Io negli spogliatoi avrei esoprdito così:”ragazzi oggi non vi riprendo se qualcuno si fa espellere, loro sono fallosi e noi dovremo rendergli la pariglia”.
Invece siamo partiti attendisti,abbiamo fatto il loro gioco, son riusciti su calcio da fermo,unico modo per loro di segnare,di passare in vasntaggio e poi l’hanno portata in porto a spallate, palle alte e cazzotti.
Cosa gli serva a solo Verdi è un enigma grosso, intanto comunque loro hanno vinto e noi s’è perso..
Comunque mister, meno umiltà dalle prossime anche a livello di dichiarazioni.Vero ieri si è dimostrato di essere al loro livello se non sotto,ma sulla carta i valori dovrebbero essere se non superiori almeno pari e cmq i tuoi giocatori li devi caricare come se questi fossero superiori(come di fatto comuqnue io credo che siano).
Con Lukumi infortunato
Vielen Dank für die Gastfreundschaft, Empoli, ein tolles Team und eine tolle Stadt. Ribollita Uber alles!
andate a giocare in germania
mister non ci prendere in giro…vedere per 90 minuti palla a Fulignati e calcio lungo nemmeno ai tempi di Iachini
Sconfitta meritata, non s’è mai tirato in porta…. poco da dire…. speriamo in una salvezza tranquilla e poi ricostruire a luglio….
Allenatore che ha dato poco dal suo arrivo.
Ogni tanto bisognerebbe dire la verità anziché leccare il c.ulo a quella gente di monteboro.
Non ce n’è bisogno, ci sei tu che dici la verità. Vai, finalmente abbiamo perso, questo è il tuo momento.
Chi sa un po’ il tedesco può gentilmente tradurre? Ho capito solo la ribollita 😅
Hanno fatto i complimenti alla città, alla squadra e alla cucina.
Ragazzi loro in trasferta hanno perso solo a Monza e Castellammare, qualcosa vorrà dire.
Ma non avevano mai vinto.. anche questo qualcosa vorrà dire no? Approccio sbagliato, determinazione zero ed è stato subito chiaro che l’unica cosa positiva sarebbe stato non andare in svantaggio contro una squadra fisica e piuttosto rinunciataria. Solo un occasione (il colpo di testa di Guarino) la dice lunga su come abbiamo giocato oggi.
A Monza hanno pareggiato. Hanno perso a Venezia e a Castellammare
se vogliamo fare quel passetto in più ci vogliono 3 giocatori esperti x la b non ci prendiamo in giro… che c entra l allenatore ma le partite le vedete? a centrocampo un si tocca boccia ci vogliono muscoli no chiacchere sveglia!!!
Pino…ottavi noni decimi è la giusta dimensione per quest’anno, le squadre nei primi posti sono nettamente più forti, dài.
Macché muscoli, ci vuole tecnica.
A calcio si deve sapere gestire bene la palla, non è calcio storico.
Infatti, i numeri parlano sempre: non avevano ancora mai vinto in trasferta, mentre noi andavamo in gol in casa da 14 partite consecutive! Entrambe le serie si sono interrotte
sud tirol vittorioso fuori casa l’anno scorso a maggio a palermo con dionisi in panca…..
La vedano sempre come gli pare e il colmo dei colmi neache sotto attacco
di bombe nucleari negano roba da urlo,!
Lo sapete, io avrei dato altro tempo a Pagliuca ma è indubbio che con Dionisi la squadra è migliorata e non poco. Il risultato di oggi lascia il tempo che trova
Juve Stabia in vantaggio a Bari: torniamo noni.
-2 dai playoff
+8 dai playout
– 3 Bruno ….
Mi dispiace ma oggi l’ha persa dionisi non puoi lasciare in panchina giocatori come Degl’innocenti e Sphendi
Ha spiegato nel dopogara che non erano al meglio fisicamente. In settimana, comunque, il nuovo Ds deve muoversi.
ma stefanelli un sara’ uno yes man?
Oggi ho visto veramente una partita brutta…ma anche tatticamente sbagliata….forse il mister si aspettava piu’ dai due trequartisti ma niente…..
Svogliati…per me Cesay puo’ tranquillamente stare in panchina se non ne ha voglia…non capisco una cosa come mai i ragazzi non vengono piu’ inseriti…parlo di Busiello…che per me vale 10 Ilie…sembra quasi che li vogliono tenere nascosti….mah…
E Lauricella vale 2 Ebhuei… in un campionato che oramai non ha piu’ niente da dire ….se non evitare i play out…a turno facciamo crescere i ragazzi per il prossimo anno….
Anche Campaniello è Sparito????
Cagliari Juventus 1-0: indovinate chi ha segnato.
Lauricella ho letto che è stato venduto
Si ho visto Genoa per’ e’ prestito con diritto di riscatto…
Campaniello gioca in primavera, Busiello manca da sei partite
Comunque ieri sera abbiamo dato l’addio definitivo al sogno Mazzitelli. Anche Maleh ora gioca sempre titolare. Valoti è andato allo Spezia. Rimane Valzania del Pescara, uno che corre, tira da fuori e è massiccio assai.
Caro Dionisi ….Castori ti ha messo nella carta gialla ed in frigo tutta la partita , allenatore furbo , esperto che sfrutta al meglio la squadra che ha
Rivuoi Pagliuca? Torna in auge Bisoli?
No , ma ciò non vuol dire che sia corretto fare le critiche a Dionisi oppure è reato ?
Rimango comunque convinto che per questa rosa era più adatto Bisoli che Dionisi
Gente, oscilleremo sempre fra l’ottavo e il dodicesimo posto. Inutili e pleonastiche simili domande.