Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Sconfitta meritata …. non si è mai tirato in porta …. gioco confusionario…. siamo alle solite, attacco da ricostruire: Nasti (impresentabile), Popov (acerbo e non strutturato fisicamente) …. se Bianchi non entra, figuriamoci in che condizioni è!!!!
Oggi grande delusione, abbiamo perso da una squadra mediocre , una squadra scarsa di fondo classifica, la cosa che dispiace oltre alla nostra manovra “inesistente “ è l’entusiasmo che la squadra non trasmette, si può anche perdere ma senza grinta e pa lle no !!! Dopo entella e Castellammare è successo di nuovo e tre ! Abbiamo perso da una società che venti anni fa non esisteva, una terra dove la cultura calcistica non c’è mai stata, noi abbiamo 106 anni di storia…. Basta con queste figurette in campo e furori grazie
Te commenti solo le sconfitte, che omo!
Primo tempo degli altoatesini, secondo dell’Empoli: sarebbe stato più giusto il pareggio.
A me – mentre si giocava – sembrava di rivivere le partite contro l’anticalcio Cittadella di Venturato. Non si sarebbe segnato neanche se durava 180 minuti.
vero.
Quando sento dire dopo una sconfitta come quella di ieri che abbiamo giocato contro L anticalcio ….ho dei dubbi che ci capiate qualcosa nel calcio
Noi non ci abbiamo capito nulla e Dionisi non è riuscito a cambiare per metterli in difficoltà , noi polli e modesti
Ti hanno imbrigliato bene , bene , bene ieri , onore a Castori che conosce bene il calcio , la sua squadra e come e dove colpirti e come farlo ….ed hanno avuto L occasione per fare anche il 2-0 a fine primo tempo
Falli , transizioni spezzate , pressione , non ti fanno giocare , il calcio è anche questo è non solo 500 passaggi orizzontali e possesso palla inutile senza tirare in porta .
Altro che anticalcio …..calcio vero direi
che Dionisi e i giocatori in campo ci abbiano capito poco perfettamente d accordo ma non che il gioco di Castori sia piacevole. Una squadra che lotta x le prime 7 8 posizioni non può giocare così. È un allenatore da squadre che lottano x la salvezza con giocatori quindi poco tecnici ma fisici e quel modo di giocare è redditizio x quello che devono fare. Fanno meglio fuori casa con 2 sole sconfitte su 11. Ma non può essere catalogato come calcio divertente o che tenta di giocare. È altra roba che per la salvezza può sicuramente andare bene
Raramente ho visto disastri fatti da un allenatore come ieri.
Disastri iniziati con la formazione iniziali, continuati con l’incapacità di reagire alla disposizione tattica di castori e terminati con i cambi dei giocatori più pericolosi in campo.
Allontanati Gemmi e Perna e sostituiti con uno sconosciuto, via pure il responsabile del settore giovanile che mi sembra stesse facendo un ottimo lavoro e sistematicamente ora si stanno vendendo già i primavera più in vista. Mettiamoci pure il fantasmagorico progetto dello stadio che viene tirato fuori solo nei momenti del bisogno e pure la dichiarazione che per il rifacimento di Monteboro si aspettano i soldi degli altrettanto fantasmagorici nuovi soci…siamo messi benino si!
Io passo da cattivo ma vi garantisco vorrei tutte le volte avere torto , intanto non ho problemi a dirlo , ma qui andate a momenti 1 vittoria si va in serie A , una sconfitta si rischia di retrocedere , siete addomesticabili al Beatoamato gli e bastato cambiare l’allenatore , perché cambiare i giocatori costava un sacco costruita con fondamenti da ragazzi senza palle giocatori mono passo senza cambio passo , scarsi pure tecnicamente gente che non stoppa il pallone gioco da campino…
dsl precedente poerini venivano mandati a fan cu, lo , stessa media del precedente ma vedo che a questo gli viene concesso dopo Partite oltretutto in casa una vergogna del genere , un cristiano come vi definite non abbia riconosciuto che questo non ha portato nulla in 20 partite!
forse André, e un altro …
ma quando arrivò l ultima volta il nonno te lo volevi fuori dai maroni. Eppure aveva la meia salvezza vicina a un punto a partita. La classifica era brutta perché risentiva degli zero punti in 4 partite di Zanetti. Non mi sembra che volessi la sua conferma. Anche giustamente ci mancherebbe visto che poi con Nicola ci siamo salvati. Li però non valeva la media punti?
Nell analisi di un allenatore ci sono tante cose. Lui ha fatto male in tutto, rapporti con i giocatori, palle gol stile amatori con Reggiana Pescara Monza e Carrarese con il doppio dei gol presi rispetto a Dionisi. Possiamo dirlo che pur non essendo Frabregas nella gestione globale Dionisi sia anche solo un pochino meglio di Pagliuca o no?
A te ti garba solo uscire fuori dal coro.
Ti ricordi male , ma male e certo ci sono gli anni dove vedi qualcosa nei giocatori , e come questo no, sta tutto lì anzi per me Pagliuca poteva fare anche peggio perché 30 teste nuove era impossibile fare bene , ma invece 20 partite al fenomeno non è bastato neache a dargli della cattiveria agonistica anzi menci così era impossibile fare peggio!
Però ci siamo salvati grazie a Nicola che io volevo da subito , ma avrei lasciato Zanetti prima del nonno!
appunto, giustamente te volevi Nicola (me lo ricordo) ma non lo volevi sulla base dei risultati di Andreazzoli perchè te l’avresti mandato via dopo 5 partite. Perchè su Pagliuca non deve valere il solito discorso? Siccome quando non ti si apre la vena ragioni, pur non facendo cose straordinarie ci vuole poco a capire almeno sui gol presi (la metà) che con Pagliuca si franava come te dicevi dopo 5 partite che si poteva franare col nonno. Quindi lì non valeva la media punti ora si. E’ chiaro che di base c’è il fatto che questa squadra vale al massimo 50 54 punti. Punto. Nemmeno Conte la porterebbe in serie A. Però non puoi dire che con Pagliuca si poteva andare bene, con gli strafalcioni difensivi a praterie aperte. Poi almeno di contraltare se vedevi calcio spettacolo in avanti, con tanti gol e tanti tiri in porta allora cambiava.
Non sono d’accordo per un semplice motivo perché ora sono 20 partite e ormai 7 mesi che si conoscono …
Pagliuca so era trovato 30 teste nuove , Zanetti e il nonno una squadra almeno con le basi , bastava un allenatore come Nicola…
ora se vuoi cambiare non lo dovevi fare con Dionisi mai piaciuto nemmeno con la promozione , e oltre tutto non ha dato praticamente Zero oltre che prendere qualche gol in meno , ma come dico ora sono 7 mesi poteva succedere anche con Pagliuca e chi sa magari eri 5/6 posto …
non aveva né Pellegri e Nasti … Chi sa Pellegri età sempre sano e non rotto per un incompetente che c’è ora!
Secondo voi sul cross del gol Fulignati doveva uscire?
Beppe no perché il cross era ad “uscire” ed il colpo di testa di Pecorino è stato da fuori dell’area di porta…magari era Lovato che doveva stare più attento…detto questo però bisogna anche dire che Fulignati è fortissimo fra i pali ma molto “scarso” in uscita…infatti non esce mai…qualche volta che lo ha fatto ha fatto venire la pelle d’oca…con questo non voglio certamente criticare Fulignati, che ci ha salvato tante partite, ma quello delle “non” uscite è un dato di fatto…ed è per questo che gioca in serie B altrimenti, se fosse forte anche nelle uscite, giocherebbe in un club di media/alta classifica di A…già quando giocavo io tutti gli allenatori che ho avuto mi dicevano sempre “i palloni nell’area di porta sono sempre del portiere”…ed un po ho giocato…anzi abbastanza…prendo l’esempio di Caprile…quando era da noi non usciva mai…forte fra i pali ma piantato sulla linea di porta…ed infatti a me non piaceva come del resto a tanti tifosi empolesi…ora invece è migliorato parecchio…spesso esce anche fuori dall’area di porta ed è diventato un portiere completo…forse uno dei migliori della A…cosa che invece purtroppo non ha fatto Fulignati…ripeto che non è assolutamente una critica ad Andrea ma un dato di fatto…
Non era nell’area piccola. No.
Il goal L ha preso Lovato ( sempre sovrastato ieri ) per troppa sicurezza ,
L avesse preso Guarino era sul patibolo con la corda al collo ….
Ma eri al Bar ho hai guardato la partita ?? ” <Lovato ha preso il gol "ma cambia fiasco e quarda TUTTA la patita
..bepi classico nomignolo veneto dove già dalla mattina è ubriaco …
Spiegami chi L ha preso il goal…..illuminaci
Il Bologna insiste, per Guarino. E a vedere come stanno giocando oggi i suoi titolari….
Pensavate di esservi liberati di noi eh?
A mio modesto parere parlare di “anticalcio” in modo spregiativo non è corretto. È una forma “legale” di gioco, molto tattico, che privilegia la difesa ed il ferreo controllo dell’avversario impedendogli di nuocere. Immagino che i suoi precursori siano il “verrou” svizzero ed il catenaccio di matrice italica. Certamente un atteggiamento simile dovrebbe essere finalizzato a colpire poi in contropiede con attaccanti veloci, e questo aprirsi improvvisamente il gioco dovrebbe anche portare emozioni.
Il Real Madrid, il Barcellona, il Milan di Sacchi e Capello, la Grande Inter, il Cittadella ed il Sud Tirol appartengono allo stesso sport, che e’ il calcio, un gioco versatile che ognuno gioca come può, considerando soprattutto la qualità dei propri calciatori.
Buona serata a tutti 👋