E’ stato presentato quest’oggi l’attaccante, Marco Nasti. Vi proponiamo la conferenza stampa integrale. La nostra redazione oggi non era presente in sala stampa.

Articolo precedenteFUORICAMPO | Un mercato italiano che parla straniero e che regala commissioni d’oro
Redazione PianetaEmpoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

19 Commenti

  14. Se per Mianchi ci sono problemi fisici è normale che non trapeli nulla per motivi di privacy.Ma mi può tornare visto che era voluto anche da altre squadre e anche questa trattativa si era risolta all’ultimo…

  16. Ora concentrati sulla nazionale dei grandi, obbligatorio vincere. 4 ex empolesi fra campo e panchina (Di marco Di Lorenzo Frattesi e Vicario)

  17. Comunque in una squadra di facce da bravi ragazzi, questo Nasti e Pellegri mi sembra abbiano la faccia più malandrina ed in fondo serve anche questo.
    Peccato che non ci sia con lo Spezia, credo avesse il dente avvelenato con loro e poteva essere motivatissimo.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here