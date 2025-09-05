Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
faccia da malandrino….assomiglia un po’ a caputo,speriamo si sblocchi presto!
La faccia è un mix tra caputo e tutino speriamo bene
L’eloquio è piuttosto scarno!
Speriamo sul campo……
ma un sarà mica come i’masti di radio toscana?
Giornalisti che tacciono su Bianchi…..
C e ‘ la censura???
Mandacene qualcuno da Firenze da queste parti c’è giornalai
Boia ma che te ne frega, ti ci devi fidanzare?
Pellegri 12 gol
Popov 10
Shpendi 8
Nasti 7
Ora ci mettiamo davanti alla TV per l’esordio di Silvio Baldini in under 21: speriamo entri anche Moruzzi!
Si, parte dalla panchina: c’è Marianucci titolare al centro della difesa.
E sono curioso di vedere anche Dukanovic….che era stato vicino anche a noi
Credo che sia un bel tipino…. Mau esageriamo questo vuole andare in doppia cifra ma secondo me anche Shendi.
Parziale 0-1: dominio territoriale ma davanti manca il centravanti. Pio Esposito è con Gattuso, Camarda infortunato…..
Non giocano neanche male, ma se non hai la punta.
Pareggio Italia con Lipani. È entrato Moruzzi!
Se per Mianchi ci sono problemi fisici è normale che non trapeli nulla per motivi di privacy.Ma mi può tornare visto che era voluto anche da altre squadre e anche questa trattativa si era risolta all’ultimo…
Alla fine l’Italia la sfanga 2-1: davvero ottimo l’ingresso di Moruzzi.
Ora concentrati sulla nazionale dei grandi, obbligatorio vincere. 4 ex empolesi fra campo e panchina (Di marco Di Lorenzo Frattesi e Vicario)
Comunque in una squadra di facce da bravi ragazzi, questo Nasti e Pellegri mi sembra abbiano la faccia più malandrina ed in fondo serve anche questo.
Peccato che non ci sia con lo Spezia, credo avesse il dente avvelenato con loro e poteva essere motivatissimo.