Sul primo gol, Guarino non doveva far passare quel pallone. Sul secondo, Fulignati doveva uscire.
dalle immagini non si vede ma sul primo gol la colpa principale è di Obaretin che dopo aver avuto il pallone da un avversario che se lo era allungato tutto solo lo calcia piano e glielo ridà e poi parte il cross dalla destra.
Accidenti a me non ho visto la partita ma il secondo gol e uguale ad altri 10 subiti.. e come se avessi visto la partita!
ora basta questa e veramente la goccia che fa traboccare il vaso , non deve essere nemmeno a Catanzaro…
si difende schiacciati sul portiere qui conta il manico e come! altro che moduli e giocatori…
Massy, ma l’allenatore glieli fa rivedere a video questi errori clamorosi? Se si ripetono costantemente….il dubbio mi viene.