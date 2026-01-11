Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
…. poteva essere una giornata in cui il distacco dai playoff arrivava a 5pt…. invece ti trovi dentro i playoff, e la storia di questo campionato è tutta da scrivere….. con coraggio e “visione” possiamo ambire al 5° posto…. ma serve anche un mercato importante e bisogna correggere quei difetti che ancora ci sono. Ieri partita di ❤️ e sofferenza, ti sei difeso con ordine e poche volte sei andato in affanno puro…. poteva essere una serata più tranquilla se Shpendi si fosse ricordato che si può passare la palla al compagno solo davanti la porta. Bene (come sempre) il leader Lovato, ma anche Obaretin, (finalmente) Ghion e grande lavoro di Nasti. Ragazzi, ci siamo, l’appetito vien mangiando!!!!
Credo che la sofferenza sia stata quella del tifoso e non della squadra che nonostante abbia avuto una decina di minuti in cui è stata schiacciata, non è mai andata in affannano se non per qualche mischia su calcio d’angolo. Il tutto va valutato considerando che abbiamo giocato contro una squadra che aveva e che ha 31 punti in classifica, quindi grande partita da parte di tutti i ragazzi che hanno meritato gli applausi dei tifosi azzurri presenti e pure i nostri che li abbiamo guardati in Tv. Non mi riferisco a te in particolare, ma una volta tanto godiamoci una vittoria senza andare ad evidenziare qualche errore di qualche giocatore in maniera troppo negativa. A guardar bene, Shpendi la poteva sì passare, ma da lì si puó benissimo tirare in porta e fare goal.. aveva solo il portiere davanti. L’ha tirata fuori.. pace, abbiamo vinto lo stesso.. solo se fosse finita in pareggio ci sarebbe stato da recriminare per quell’occasione sbagliata, ma così non è stato e quindi 3 punti a noi, vittoria meritata senza aver rubato niente, grande prestazione e .. SEMPRE FORZA AZZURRI!
Suvvia, le occasione del Cesena praticamente scaturite quasi tutte da mischioni su calcio d’angolo (che, si sa, come tutti i calci piazzati, sono il nostro tallone d’Achille)
No su buche di guarino.
Non hanno messo l occasione di shpendi di fine primo tempo.
shpendi del cesena.
Che ipocrisia
Sempre pungenti davanti, corti e compatti a centrocampo.
Direi, prima di tutto un filmato che non mette in evidenza le due occasioni nel finale sprecate da due passaggi, facili, errati da Carboni prima e Ignacchiti dopo che come nell’occasione di Shpendi, avrebbero chiuso il match sul 2-0.Due occasioni importanti anche per loro e una partita, soprattutto nel secondo tempo, dove hanno cercato di arrivate al pareggio, ma alla fine le occasioni migliori e più numerose le abbiamo avute noi, sia nel primo che nel secondo tempo. Bellissima l’azione del goal con un assist di Ghion meraviglioso! Vittoria meritata, di misura e ancora una volta non subendo goal e con Dionisi in panca, sempre che ricordi bene, siamo a 5.
.
Mancano anche le due occasioni di shpendi di fine primo tempo e dell ultimo minuto regalate da guarino.
Una punta non può sbagliare quei gol , per me rimane un Pucciarelli qualsiasi non si vincono i campionati con certi giocatori!
sul piano impegno nulla da dire…
Ghion ha fatto un bell assist ma nell occasione del cesena di fine primo tempo si ferma anziché seguire il giocatore.
Errori elementari. Come quelli di guarino.
Spero che questa vittoria non getti fumo negli occhi e arrivino un difensore e un centrocampista forti.