Al termine della gara vinta per 1-0 a Cesena abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il centrocampista, Andrea Ghion. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli.
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Non avrei mai pensato di dare 7,5 a Ghion: faccio ammenda. Riccardo stamattina ha caricato Ilie ahahah 😂
A proposito, lo avete visto Riccardo? O è digia’ a letto?
È alla tana del Gufo, noto B&B di Viareggio.
media punti Dionisi 1,50
media punti Pagliuca 1,28
Bene
Stasera Obaretin è stato protagonista di una grandissima partita, tra i migliori insieme a Elia e Lovato, facendo ricredere anche i suoi detrattori, me compreso. Bene così!
Mandiamo a segno regolarmente tutti i giocatori offensivi:
Shpendi 6 gol
Popov 5
Pellegri 3
Nasti 3
Ceesay 3
Elia 1
Saporiti 1
Ilie 1