Al termine della gara vinta per 1-0 a Cesena abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il centrocampista, Andrea Ghion. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

  1. Non avrei mai pensato di dare 7,5 a Ghion: faccio ammenda. Riccardo stamattina ha caricato Ilie ahahah 😂

    A proposito, lo avete visto Riccardo? O è digia’ a letto?

  5. Mandiamo a segno regolarmente tutti i giocatori offensivi:

    Shpendi 6 gol
    Popov 5
    Pellegri 3
    Nasti 3
    Ceesay 3
    Elia 1
    Saporiti 1
    Ilie 1

