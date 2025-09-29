Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Speravo che l’era Muzzi avesse insegnato qualcosa, e invece puntualmente e periodicamente si ricade sempre negli stessi errori…..
È di una tristezza unica venire al Castellani, sapendo già che ci sarà da soffrire (ma questa è una sensazione accettabile) e non divertirsi (oggettivo). Iniziamo a riportare i giocatori nei loro ruoli naturali e a fargli fare ciò che sanno fare…. ma dubito che questo allenatore sia in grado di farlo!!!
l esultanza ( non ) di Ceesay dice tutto sull ambientino che ha creato il profeta del nuovo calcio..da questo si vede che non lo sopportano ( immagino Belardinelli….) poi l incapacita’ del DS porta a prendere Yepes e Ghion ( che gli sembra di essere Jorginho ) e non Schiavi che solca il campo in verticale tutta la partita .
Lo sbaglio di Obaretin a centrocampo è evidente…niente da dire…ma avevamo 4 uomini schierati in difesa…non è stato un “ribaltamento” con un “uno contro uno”…siamo stati “infilati” come polli allo spiedo!
E’ vero. Mi ero concentrato sull’Errore di Obaretin (che comunque è inconcepibile e da “nocchini nel capo” per dirla alla toscana), ma sulla ripartenza i nostri “corricchiano” invece di andare a pressare il giocatore e poi si fanno infilare come polli allo spiedo (a difesa schierata).
Una cosa è sicura e confermata: la fase difensiva dell’Empoli attualmente non esiste.
si si…. la linea era giusta perchè è Moruzzi che sta un metro dietro la linea di difesa.
questa squadra è modesta, solo Fulignati ed Elia potrebbero giocare in un Palermo o Venezia che si giocano la serie A. Detto questo l’allenatore col suo modo di giocare alla Gasperini fa rendere ancora meno una rosa scarsa. Per lo meno questo NON assetto difensivo ti portasse a giocare bene e a creare occasioni gol. Rischio ma creo occasioni. No si gioca male in avanti e si difende come i ragazzini dietro. POi se Oberatin fa quelle vacc.ate non è colpa del mister però non si può vedere una cosa del genere. Però la coppa Italia settimana scorsa e il Monza questa impedirà alla società di prendere provvedimenti. Certo è che se prima di ripartire dobbiamo metterci sul groppone altre 2 sconfitte poi è dura. Ed abbiamo avuto un buon calendario. Questi personaggi mistici (tranne Sarri) non hanno mai funzionato a Empoli. Ci vuole gente meno talebana sia nel modo di lavorare che di porsi. Anche rompere le pa.lle all’arbitro mentre è al monitor è da ciu.cchi. Ieri aveva anche rinforzato il centrocampo partendo con un 3511. Ma non c’è versi, ha un modo di mettere la squadra che si vedono buchi ovunque. Ti affettano come il coltello con il burro.
A mente serena, dopo averci dormito (poco) sopra, mi sento di chiedere scusa a Pagliuca per come l’ho infamato per Carboni braccetto sx: Obaretin è molto peggio! Ho capito perchè gli preferiva Carboni. Però se anche col Monza non vince, ripeto che deve essere sostituito.
Lo sa anche lui.
la non esultanza di ceesay dimostra che lo spogliatoio non sopporta il bestemmiatore col rosario. sembra di essere tornati all’ era Muzzi. squadra senza idee, senza schemi, con giocatori fuori ruolo. al momento già un miracolo aver fatto 5 punti. bastava prendere Castagnetti in mezzo al campo, anziché andare a prendere 2/3 nani da giardino. a questo punto serve immediatamente un cambio di rotta con un allenatore nuovo. Pecchia se vogliamo avere ambizioni o almeno D Aversa o Andreazzoli se vogliamo almeno salvarci. fare più punti possibile per poi a gennaio investire almeno 10/15 milioni per rafforzarci, sperando poi nel rientro di Haas e Pellegri. Personalmente credo che non abbiamo una gran rosa di giocatori, Ma sicuramente meglio di questo schifo possono decisamente fare. almeno da meta’ classifica oggettivamente lo siamo. Per adesso ci ha salvato Fulignati
….ma il 1 goal che abbiamo preso ?
credo che neanche nell UISP di averlo mai visto prendere ed 2’…..con difesa piazzata e’ roba ridicola ( indipendentemente dall Errore di Obaretin , si parla di 6vs1( Finotto lento piu’ di LaMantia ) con il centrocampo Ns assente e squadra spaccata in 2 al 90′ !
qui la qualita’ dei Ns giocatori c’entra poco ……l assetto e’ da amatori allo sbaraglio
Va detto che effettivamente sulla carta il valore della rosa non è così scarso da dover meritare di retrocedere, però la carta non conta e conta il campo. E lo sappiamo bene noi empolesi che abbiamo punito in serie A squadre sulla carta più forti di noi. Quindi se il mister non trasmette uno spirito più cambattivo si rischia di non essere nè carne nè pesce.
E siccome gli allenatori non svendono il proprio credo bisogna cambiarlo prima possibile.
Salvare la categoria prima possibile.
Giù, diamogli tempo fino a mercoledì, poi se un vince dentro uno fra Bisoli e Breda.
Maremma però che gol che ha fatto Ceesay! Una perla così e non vincere, grida proprio vendetta.
menomale c’era la Carrarese sennò era goleada a favore dell’altra squadra ci pigliano a pallonate
OK Pagliuca ha il suo credo e mi sta bene…. io prima di venire a Empoli non lo conoscevo, ma chi lo ha scelto ha preso informazioni? Ha capito i pregi e i difetti? Si torna a quello che ha detto Sarri in conferenza stampa “Se la squadra non è adatta a me, ha sbagliato chi mi ha chiamato” …. si punta giustamente il dito contro il Mister, ma chi lo ha cercato e voluto? Abbiamo un DS o un portavoce? La squadra è stata scelta seguendo i dettami del Mister oppure ogniuno faceva razza a sè …. perchè la squadra è oggettivamente messa male, ma possibile che sia sempre colpa dell’allenatore e chi di dovere non si prende mai le sue responsabilità?
Concordo.
Il primo gol e’ qualcosa di agghiacciante….Ignacchiti che non si sa dove vada a raddoppiare sul primo palo mah….
Squadra slegata….nervosa…frenetica…e scarsa anche negli appoggi semplici segno di nervosismo e poca personalita’
In piu’ metto anche un allenatore che non sa leggere le partite….
Sappiamo giocare solo di rimessa…niente movimenti in attacco…
E la cosa piu Allarmante e’ che si va verso nervosismo tra i giocatori e un involuzione dall’estate ad adesso quindi vuol dire che la strada non e’ giusta….
Concordo con Massy nel dire questo integralismo talebano non e’ segno di intelligenza…e sopratutto come avevo scritto giorni scorsi…
Ci vuole troppo culo per cambiare tutta la squadra e l’allenatore e sperare che tu giochi bene e che tu vinca….
Segno di inesperienza questa cosa….
David mi piacerebbe che PE facesse un bel sondaggio: E’ più da cogxxx.ni il primo o il secondo gol presi? E sarebbe dura da vorare, 2 scemenze coì nella stessa partita era tanto che non si vedevano.
Si hai ragione….difficile dire chi vincerebbe personalmente non concepisco il primo…per me e’ roba fuori di testa…non hanno nemmeno mosso il pallone hanno battuto diretto…ho messo il fermo immagine in area e’ roba da maiali…
Il secondo quello che mi fa incazzare e’ che 5 contro 1 si correva tutti all’indietro e nessuno a contrastare chi ha fatto il passaggio ma uno che si ferma e gli va incontro…tipo Moru zzi almeno faceva un driblig oppure gli prendeva palla certo lo disturbava per mettere quella palla…ma ti ripeto…qunado cambi troppo ci vuole una guida…sopratutto per non perdere tempo e punti…
Meno male che l’allenatore a inizio stagione parlava di goia e divertimento…
Gente intristita, sorrisi scomparsi dai volti, Ceesay che segna un goal splendido e sembra gli sia morto il gatto… Giocatori scomparsi dai radar, qualcuno probabilmente già in rotta con il Mister (Belardinelli? Ilie? Nasti?).
Per me allenatore del tutto incompatibile con l’ambiente e da sostituire il prima possibile.
Come ha detto qualcuno, via, aspettiamo altri 2 giorni. Vediamo che succede col Monza. A volte nel calcio basta poco: una vittoria e la stagione cambia all’improvviso indirizzo…..
Si vede chiaramente che i giocatori ne avrebbero un bisogno matto. Ma tutto l’ambiente, direi.
Il Monza non è la Carrarese…Izzo…Birindelli…Colpani…Ciurria…Keita Balde…Caprari…Dani Mota…Petagna…Pessina…ecc…
il primo gol della carrarese nemmeno nella scuola calcio lo prendono
Vedete perché io ci capisco ,sono stato il primo a dire senza video a dire ok ha sbagliato ma il resto cosa fanno?…
il primo poi non dico altro questo è mancanza di leader in campo a regola Lovato non lo è,e comunque me servono almeno 3 in campo basta chiamare le marcature anche se fosse a zona …
A questo punto dai dovrebbe cambiare ok,ma anche diversi giocatori che non abbiamo….
Proviamo a parlare anche di cose buone. Sono state poche, ok, eppure vanno egualmente sottolineate:
Elia è un gran bel giocatore
Se avevamo Fulignati a quest’ora s’era ancora in A
Il gol di Ceesay è stato da Serie A
3 cose da notare:
– L’arbitro ha sbagliato mestiere.
– Brutto segno la non esultanza di Ceesay con annessa invettiva verso la panchina.
– Fulignati poteva fare meglio sul 2-2, non era piazzato bene.