Al termine della gara pareggiata 2-2 in casa con la Carrarese sono intervenuti ai nostri microfoni il tecnico, Guido Pagliuca, e l’attaccante, Stiven Shpendi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

11 Commenti

  5. L’avevi incredibilmente ribaltata con un eurogol, c.a.z.z.o copriti, mettiti a 5 dietro, butta la palla in tribuna. No, s’è voluto prendere un gol da dilettanti allo sbaraglio, in contropiede. Pecchia subito, domani! I giocatori sono validi, la rosa è buona, purtroppo è il manico che non è adatto.

  7. Il centrocampo è stato in difficoltà tutta la partita e pagliuca ha addirittura tolto un centrocampista a metà secondo tempo.
    Nemmeno dopo il 2-1 casuale ha messo un centrocampista in più.

  9. se al posto della Carrarese c’era un altra squadra di mezza classifica e/o che lotta per la serie A, dopo l’ennesimo tiro al bersaglio degli avversari avremmo preso tante reti

