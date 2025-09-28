Al termine della gara pareggiata 2-2 in casa con la Carrarese sono intervenuti ai nostri microfoni il tecnico, Guido Pagliuca, e l’attaccante, Stiven Shpendi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.
Pagliuca, fai festa….
Un immenso vuoto…
Il Pres è sparito. Cosa sta succedendo?
Sempre difeso e sempre stato dalla parte di Pagliuca, ma stasera non me la sento. Mi dispiace tantissimo!
barattolino ma che voi fa?
L’avevi incredibilmente ribaltata con un eurogol, c.a.z.z.o copriti, mettiti a 5 dietro, butta la palla in tribuna. No, s’è voluto prendere un gol da dilettanti allo sbaraglio, in contropiede. Pecchia subito, domani! I giocatori sono validi, la rosa è buona, purtroppo è il manico che non è adatto.
Squadra costruita male, più della metà dei calciatori sono da categoria inferiore.
Il centrocampo è stato in difficoltà tutta la partita e pagliuca ha addirittura tolto un centrocampista a metà secondo tempo.
Nemmeno dopo il 2-1 casuale ha messo un centrocampista in più.
Roba da pazzi ….follia totale , un dilettante presuntuoso
ma Gemmi non aveva detto che sarebbe stato più presente dell’ anno scorso? qualcuno l’ha visto?
se al posto della Carrarese c’era un altra squadra di mezza classifica e/o che lotta per la serie A, dopo l’ennesimo tiro al bersaglio degli avversari avremmo preso tante reti