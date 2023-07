Si chiude la parte austriaca del ritiro con un bel successo per 2-1 sui francesi del Lille. Ricordiamo che la squadra di Fonseca si è classificata quinta, lo scorso anno in Ligue1, e parteciperà alla prossima Conference. Empoli subito avanti con Piccoli su rigore dopo due minuti. Poi monologo francese con la difesa azzurra a tenere bene, anche se al 61′ Cabello riesce a trafiggere Caprile. Un regalo della retroguardia dell’Alta Francia permette poi a Caputo di segnare il 2-1. Un Empoli che si è davvero distinto in fase difensiva, qualcosa invece da rivedere (nonostante il successo ed i due gol) in fase di possesso. Vediamo le immagini salienti del match: