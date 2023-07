Il ritiro precampionato è finito. Come già detto, al termine della gara giocata ieri contro il Lille, la squadra ha fatto immediato ritorno in Italia ed è scattato il cosidetto “rompete le righe”. Adesso due giorni di riposo per tutti e da martedi si riprende ma con i giocatori liberi di tornare alle proprie abitazioni. Quella che verrà sarà l’ultima settimana “non ufficiale”, infatti nel weekend si andrà a disputare l’ultima amichevole che ci vedrà ospiti del Friburgo. Successivamente si dovrà iniziare a ragionare invece in termini ufficiali visto che ci sarà l’impegno di Coppa Italia.

Alla ripresa degli allenamenti potrebbe anche già esserci Giuseppe Pezzella, per il quale manca ormai soltanto l’ufficialità. Si attende poi anche il rientro in gruppo di Marin, unico a non aver ancora giocato un amichevole. Da capire poi le condizioni di Baldanzi e Guarino, fuori contro il Lille. Ovviamente è davvero difficile poter fare un bilancio di queste prime tre settimane di lavoro, la squadra ha caricato molto e tutte le prestazioni sono ovviamente caratterizzate anche da questo aspetto. Sicuramente, e questo lo si è visto bene ieri, il reparto difensivo è sempre quello che fa la differenza. Se contro l’Heidenheimer c’erano state un paio di disattenzioni a sinistra, ieri si è potuta vedere grande solidità ed attenzione. Indubbiamente, va però detto, che è sempre la catena di sinistra a soffrire di più. In fase di possesso invece ancora si notano dei limiti, più singoli che di reparto, ma il tempo per andare a migliorarsi ci sono.

Può essere ingeneroso ad oggi parlare di singoli, ma per quanto visto fin qui (e sottolineiamo questo) un plauso ad Henderson non possiamo non farlo. Lo scozzese si dimostra sempre giocatore duttile ed importante, uno dei pochi capace di fare bene le due fasi. I due “teen” Baldanzi e Fazzini hanno fin qui fatto vedere di stare davvero bene e di poter essere un valore aggiunto non da poco. Inutile poi stare ad evidenziare i centrali di difesa, tutti, perchè li spesso si rasenta la perfezione. Bella sorpresa, sempre ad oggi, Ekong. Non male nemmeno gli esterni, anche se a sinistra, purtroppo, la differenza tra chi non c’è più ed ora c’è, è evidente. Da rivedere invece tutti i nuovi che per adesso non stanno facendo strappare i capelli ma, anche qui, tempo al tempo.