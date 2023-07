Inizia una nuova settimana e si entra in una fase particolare del mercato. Con l’arrivo di Pezzella – si aspetta tra oggi e domani l’ufficialità – la dirigenza azzurra ha di fatto completato la rosa da un punto di vista numerico e, da adesso, si andranno a guardare quelle situazioni che serviranno, o per puntellare la squadra, o per sfoltire la rosa. Fatta eccezione per una situazione, di cui ora parleremo, c’è la sensazione che andremo incontro a diversi giorni senza particolari rumors e movimenti, per poi vivere invece una fase di mercato finale interessante.

La situazione in “pending” è quella legata a Stiven Shpendi del Cesena. Ne parliamo ormai da giorni, a volte il tutto sembra molto vicino, a volte sembra invece allontanarsi. Da ciò che arriva, con il giocatore convinto e voglioso di Empoli, manca ancora l’intesa totale con il Cesena che adesso (da prendere però per voci di corridoio) sembra essere rivista dall’Empoli al ribasso per via del fatto che il giocatore ad oggi è infortunato. Crediamo che questa settimana ci dirà la verità sul futuro di questa trattativa. L’Empoli guarda poi ancora a Cheddira e Cancellieri ma, senza fretta. Stesso discorso per Beruatto dove si aspettano gli ultimi giorni per capire se il Pisa scenderà dai 4 milioni che oggi chiede.

In uscita succederanno sicuramente dalle cose, anche qui però c’è la netta sensazione che siano tutte cose da ultimi dieci giorni. E’ vivo l’interesse di Bari ed Ascoli per Perisan, cosi come quello di Pisa e Parma per Crociata. Henderson invece si starebbe convincendo sulla permanenza anche in ragione della grande fiducia che mister e società gli stanno dimostrando. Per quanto riguarda i gioielli, Baldanzi e Fazzini, non si registrano movimenti che possano dar voce ad una trattativa, sempre più c’è convinzione sulla permanenza di entrambi.