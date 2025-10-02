Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
solito tiro al bersaglio con le autostrade a centrocampo , ci salvano i calci piazzati per i goal perche’ non si tira mai in porta , non ho ricordanze da varie partite del portiere avversario come migliore in campo.
Meglio che con la Carrarese, più palle gol, più occasioni create, manovra più fluida. Ma va sistemata la fase di non possesso. I nostri avversari tirano sempre, tirano troppo. Saporiti piacevole novità, Elia sontuoso.
“manovra più fluida” …. sicuri che abbiamo visto la stessa partita? 🤔 ….. abbiamo fatto un’azione ragionata in 95minuti, quella della traversa…. poi non ho ricordi… ma forse dormivo….
L’azione della traversa di Shpendi è stata molto bella
Pellegri in campo mi ha aperto il 💖
Va recuperato alla svelta Haas.Ovviamente non si tratta di un fenomeno ma nel centrocampo attuale svetta.
Con Pellegri si son visti dopo tanto tempo di latenza i movimenti che deve fare una punta d’area,spalle alla porta e ripartenza sul filo del fuorigioco.
Obaretin ieri più attento,ma non si può vedere Lovato braccetto.E’ un po’ come prendere Messi e fargli fare il mediano difensivo.
Se deve giocare per forza Guarino,si valuti una difesa con due centrali e due terzini,i giocatori ci sarebbero(Carboni,Curto,Tosto,Ebuei,Ceesay,anche se un po’ più offensivo).
Dopo la scena di ieri,io onestamente spero che si decida per un avvicendamento della guida tecnica.
Posso transigere su tutto,ma non sul contegno che deve avere un allenatore sul campo,ne va della reputazione di tutto l’ambiente e dell’esempio che va dato ai giovani.
Inoltre,la squadra è fragile,si capisce che si è ingenerato un sentimento di incertezza e tensione in tutti gli elementi.
Prova ne è che ieri anche Fulignati si è fatto contagiare da questa frenesia con rinvii a dir poco approssimativi.Di questo nervosismo già ne risultava affetto lo stesso Lovato.
Se anche i giocatori più significativi ne risultano contagiati vuol dire che siamo arrivati al capolinea col mister.
Resto convinto del valore di quest’ultimo,ma in primis,secondo me,vanno tutelati i giocatori,di cui molti giovani e che si rischia di non valorizzare giustamente(che che dovrebbe in primis premere al pres.),e cominciare a fare attenzione anche al trend dei risultati sportivi prima che sia troppo tardi e si ingeneri una deleteria ansia da salvezza.