Al termine della gara pareggiata 1-1 con il Monza abbiamo intervistato il tecnico, Guido Pagliuca, ed il difensore, Gabriele Guarino. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

2 Commenti

  1. Il monza giocando male, senza un identità, co mezza rosa svogliata e contro l allenatore ha avuto 7/8 occasioni nitide.
    Di cosa si ragiona ancora?

  2. Mah !..
    Che dire ?!..
    L’intervista a tratti mi è parsa surreale e comunque distaccata da quanto tutti hanno visto.
    Sperare non costa niente e quindi
    speriamo che la trasferta a Bolzano sia come quella di Lanciano una dozzina di anni fa.

