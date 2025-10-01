Al termine della gara pareggiata 1-1 con il Monza abbiamo intervistato il tecnico, Guido Pagliuca, ed il difensore, Gabriele Guarino. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Il monza giocando male, senza un identità, co mezza rosa svogliata e contro l allenatore ha avuto 7/8 occasioni nitide.
Di cosa si ragiona ancora?
Mah !..
Che dire ?!..
L’intervista a tratti mi è parsa surreale e comunque distaccata da quanto tutti hanno visto.
Sperare non costa niente e quindi
speriamo che la trasferta a Bolzano sia come quella di Lanciano una dozzina di anni fa.