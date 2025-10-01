Si è giocato il turno infrasettimanale valevole per la 6a giornata del campionato di Serie B con ben otto pareggi sulle dieci gare disputate. Tra questi pareggi spicca quello del big match tra il Palermo e il Venezia senza reti. Continua a stupire il Frosinone che batte con un secco 3-1 il Cesena e la Juve Stabia batte un Mantova sempre più in crisi. Nel weekend di nuovo in campo con i primi anticipi sabato per la settima giornata.

Ecco i risultati e la classifica:

V.ENTELLA-BARI 2-2

REGGIANA-SPEZIA 1-1

PALERMO-VENEZIA 0-0

PADOVA-AVELLINO 2-2

JUVE STABIA-MANTOVA 2-1

FROSINONE-CESENA 3-1

SAMPDORIA-CATANZARO 0-0

PESCARA-SUDTIROL 1-1

EMPOLI-MONZA 1-1

CARRARESE-MODENA 0-0