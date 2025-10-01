Si è giocato il turno infrasettimanale valevole per la 6a giornata del campionato di Serie B con ben otto pareggi sulle dieci gare disputate. Tra questi pareggi spicca quello del big match tra il Palermo e il Venezia senza reti. Continua a stupire il Frosinone che batte con un secco 3-1 il Cesena e la Juve Stabia batte un Mantova sempre più in crisi. Nel weekend di nuovo in campo con i primi anticipi sabato per la settima giornata.
Ecco i risultati e la classifica:
V.ENTELLA-BARI 2-2
REGGIANA-SPEZIA 1-1
PALERMO-VENEZIA 0-0
PADOVA-AVELLINO 2-2
JUVE STABIA-MANTOVA 2-1
FROSINONE-CESENA 3-1
SAMPDORIA-CATANZARO 0-0
PESCARA-SUDTIROL 1-1
EMPOLI-MONZA 1-1
CARRARESE-MODENA 0-0