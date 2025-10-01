Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio per 1-1 nella gara di questa sera contro il Monza

FULIGNATI: 6 A tratti impreciso con i piedi ma quando è chiamato alla parata risponde presente. Difficile pensare potesse far di più sul gol preso.

LOVATO: 6 Meno preciso ed efficace del solito ma non difetta per solidità. Nel finale una sua chiusura di testa serve inavvertitamente Obiang che per fortuna degli azzurri spara alle stelle ma, di contro, fa una chiusura eccezionale su Keita.

GUARINO: 6 La sua valutazione aumenta per il gol che permette agli azzurri di rimontare. Soffre nella sua area come i compagni di reparto.

OBARETIN: 5.5 Non da mai la sensazione di tranquillità andando spesso in affanno. Soffre la qualità degli attaccanti brianzoli alla quale rimedia più di fisico che di qualità.

ELIA: 6 Gara positiva quella dell’ex Spezia che si dimostra sempre molto coraggioso nelle giocate, mostrando le sue qualità. Sicuramente la posizione odierna lo esenta da compiti più difensivi e si trova più a suo agio.

CARBONI: SV

BELARDINELLI: 5 Spesso impreciso nelle due fasi, difende malissimo su Carboni in occasione del gol.

POPOV: 5.5 Schierato per dare maggiore sostanza all’attacco ma non riesce mai ad incidere. Appare involuto rispetto all’ottimo avvio di campionato.

GHION: 6 Uno dei pochi ad avere le idee chiare in mezzo al campo. Soprattutto nella seconda parte della gara prende per mano la squadra.

MORUZZI: 5 Partita totalmente in ombra per l’ex Pescara che si fatica a ricordare in campo.

ILIE: 5.5 Non emerge la sua qualità nel grigiore generale. Non riesce a mettersi in mostra nei minuti in cui viene schierato.

CEESAY: 6 Ancora una volta schierato sulla trequarti, l’ex Cesena mostra delle discrete attitudini. Tra i più pericolosi quando spinge e va nell’uno contro uno.

SAPORITI: 6 Tra i più propositivi da tutti i punti di vista. Ci mette voglia, coraggio e qualità. Se Shpendi non avesse preso quella traversa avrebbe portato a casa anche un bell’assist vincente.

YEPES: 6 Cerca di dare ordine ed equilibrio alla manovra, riuscendoci a tratti. Thiam gli nega la gioia del gol respingendo un suo tiro da fuori area.

SHPENDI: 6 Si da molto da fare e cerca sempre di trovare lo spazio giusto. Peccato per quella traversa piena che avrebbe meritato miglior fortuna.

PELLEGRI: SV

MISTER PAGLIUCA: 5 Sono poche le le cose positive di questa sera, tra queste la volontà della squadra di rimontare. Anche stasera gli azzurri hanno palesato difficoltà nel costruire gioco e mettere in pratica gli schemi provati in allenamento. Spesso l’Empoli è sfilacciato e disordinato. A questo si aggiunge il brutto episodio della doppia espulsione, davvero poco edificante.