Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio per 1-1 nella gara di questa sera contro il Monza
FULIGNATI: 6 A tratti impreciso con i piedi ma quando è chiamato alla parata risponde presente. Difficile pensare potesse far di più sul gol preso.
LOVATO: 6 Meno preciso ed efficace del solito ma non difetta per solidità. Nel finale una sua chiusura di testa serve inavvertitamente Obiang che per fortuna degli azzurri spara alle stelle ma, di contro, fa una chiusura eccezionale su Keita.
GUARINO: 6 La sua valutazione aumenta per il gol che permette agli azzurri di rimontare. Soffre nella sua area come i compagni di reparto.
OBARETIN: 5.5 Non da mai la sensazione di tranquillità andando spesso in affanno. Soffre la qualità degli attaccanti brianzoli alla quale rimedia più di fisico che di qualità.
ELIA: 6 Gara positiva quella dell’ex Spezia che si dimostra sempre molto coraggioso nelle giocate, mostrando le sue qualità. Sicuramente la posizione odierna lo esenta da compiti più difensivi e si trova più a suo agio.
CARBONI: SV
BELARDINELLI: 5 Spesso impreciso nelle due fasi, difende malissimo su Carboni in occasione del gol.
POPOV: 5.5 Schierato per dare maggiore sostanza all’attacco ma non riesce mai ad incidere. Appare involuto rispetto all’ottimo avvio di campionato.
GHION: 6 Uno dei pochi ad avere le idee chiare in mezzo al campo. Soprattutto nella seconda parte della gara prende per mano la squadra.
MORUZZI: 5 Partita totalmente in ombra per l’ex Pescara che si fatica a ricordare in campo.
ILIE: 5.5 Non emerge la sua qualità nel grigiore generale. Non riesce a mettersi in mostra nei minuti in cui viene schierato.
CEESAY: 6 Ancora una volta schierato sulla trequarti, l’ex Cesena mostra delle discrete attitudini. Tra i più pericolosi quando spinge e va nell’uno contro uno.
SAPORITI: 6 Tra i più propositivi da tutti i punti di vista. Ci mette voglia, coraggio e qualità. Se Shpendi non avesse preso quella traversa avrebbe portato a casa anche un bell’assist vincente.
YEPES: 6 Cerca di dare ordine ed equilibrio alla manovra, riuscendoci a tratti. Thiam gli nega la gioia del gol respingendo un suo tiro da fuori area.
SHPENDI: 6 Si da molto da fare e cerca sempre di trovare lo spazio giusto. Peccato per quella traversa piena che avrebbe meritato miglior fortuna.
PELLEGRI: SV
MISTER PAGLIUCA: 5 Sono poche le le cose positive di questa sera, tra queste la volontà della squadra di rimontare. Anche stasera gli azzurri hanno palesato difficoltà nel costruire gioco e mettere in pratica gli schemi provati in allenamento. Spesso l’Empoli è sfilacciato e disordinato. A questo si aggiunge il brutto episodio della doppia espulsione, davvero poco edificante.
Ma cosa ha detto Pagliuca a Bianco?
dare la sufficienza a Fulignati oggi significa non sapere di quale sport si sta parlando.
Se la nostra intenzione era di salvarsi, per ora siamo ad un punto sopra , evidentemente siamo solo.noi a pretendere di più, nessuno parla della Società, a questo punto presumo gli sta bene così.
Secondo me pretendete troppo!
GEMMI disse palese che il nostro obbietto é SALVARSI non andare in serie a SALVARSI
Quindi smettetela di sognare la A
BISOGNA SALVARSI!
– Basta giocare palloni dietro finché non abbiamo un gioco ordinato (o un allenatore che non è un idiota)
– Cambiare modulo (4321 o 433), l’attuale sistema non è sostenibile e squilibrato con questi 23 (centrocampo non abbiamo chi fa filtro + Elia non deve fare il terzino + gli esterni, tolto forse Carboni, non reggono il tutta fascia)
– Certi soggetti o si svegliano o vanno messi fuori squadra perché inadatti (Ilie non ha voglia, Moruzzi spaesato, tanti altri devono mostrare le palle)
– L’idiota in panchina o prende accorgimenti, tecnici e COMPORTAMENTALI, o può benissimo andare a fare sceneggiate in 3º categoria, che è il suo livello mentale ad oggi
Fulignati è da 4 ad essere generosi. Cercate di essere obbiettivi.
Saporiti non mi è dispiaciuto a tratti.
Ceesay nonostante limiti tecnici tra i più attivi.
Adesso ve la prendete pure con Fulignati che vi ha salvato 4 gare? Congratulazioni
Oggi è stato imbarazzante.
Sennò si parla del niente.
Come si è preso l 8 a pescara e con la carrarese oggi è da 4.
oggi Fulignati male male,siamo obiettivi
Fulignati 5
Obaretin 5.5
Guarino 6 per il gol
Lovato 6
Ghion 5.5
Belardinelli 5
Saporiti 5,5 quando ha palla ha tecnica ma non trova mai la posizione
Shpendi 5.5
Cesay 5
Elia 6
Moruzzi 5
Pagliuca 3
Fulignati dobbiamo giustificarlo , Pagliuca lo usa come costruttore di gioco , play , portiere , difensore aggiunto ……dopo 8 e dico 8 passaggi a cercarlo dai difensori in 12 minuti era logico che potesse sbagliare con il primo dopo 30 secondo con calcio di iniziò a favore nostro , dove tutte le squadre giocano alla Rugby , in avanti noi no torniamo indietro per fare impostare al portiere .
Ma questo le sogna la notte le idee confuse di gioco ?
Meglio senza Pagliuca in panchina , abbiamo giocato meglio , più sereni e convinti , mette ansia , paure e dubbi ai giocatori.
Spero in un cambio domenica sera ( tanto a Bolzano sarà squalificato )
Al Mister 5? Solo per l’inaccettabile rissa da bar e il conseguente danno d’immagine che produce a tutto l’ambiente (per non parlare della evidente scarsità che sta palesando nel ruolo) meriterebbe un bello ZERO in condotta oltre che l’esonero immediato per giusta causa!
Benino in avanti (le uniche sufficienze sono per Shpendi, Cesay e Saporiti, e Guarino giusto per il bel gol), difesa e centrocampo ancora non ci siamo..
– non abbiamo una impostazione difensiva chiara quando l’avversario attacca
– lo schema costruzione dal basso non funziona perché siamo troppo lenti e l’avversario ruba sistematicamente palla
– lo schema lancio lungo in avanti non funziona perché l’avversario ci anticipa quasi sempre
– mi sa che l’ unico schema che ha funzionato oggi è Pagliuca negli spogliatoi..
Una partita difficile da commentare.
Una disorganizzazione tattica che non si vedeva da veramente molto tempo. Squadra allo sbando per il campo. Facciamo gol solo su palle inattive (e menomale).
Impressione che la squadra stessa sia impaurita dalla propria incapacità di fare anche semplici trame di gioco e quindi giro palla pericolosi in difesa e con il portiere.
Parlando di singoli difficile trovare insufficienze in questa squadra che ha molte difficoltà.
Sh
*intendevo sufficienze. Forse il solito Lovato anche se lo vedo meglio al centro. Guarino solo per il gol.
Entrato bene Yepes, meglio di Ghion. Saporiti che alcuni di voi elogiate a me non piace personalmente, veramente evanescente. Elia forse la sua peggiore partita ma comunque intorno al 6. Ceesay molto impegno
Fulignati 4 cerchiamo di essere obiettivi. Gli vogliamo bene, forse non è colpa sua perché lo fanno giocare troppo coi piedi, però ha messo tre volte l’avversario davanti alla porta. Gravissimo.
Obaretin 6 niente accanimenti please, partita onesta.
Guarino 5 un gol non fa primavera. la media tra il 4 prodotto in campo ed il seino guadagnato col gol.
Lovato 6 imprescindibile.
Ghion 4,5 zero ritmo e leggero. Cosa sta facendo questo ipotetico “farò”? poco. Molto poco.
Belardinelli 5 minuti aspettavo ordine e fisicità. Perduto nella palude di Pagliuca.
Saporiti 5,5 vi piace davvero? forse perché nel nulla cosmico, chi fa pochino emerge.
Shpendi 6 corricchia, traversa, mai domo. Ho visto assai meglio ma ho visto anche di peggio.
Cesay 5 mah. Boh. Titolare? se entra 5 minuti, un quarto d’ora ok, ma vederlo titolare mi sembra un’esagerazione.
Elia 6 l’unica luce nel tunnel. Ma porta troppo palla e non è decisivo.
Moruzzi 5 esame non superato. Il contesto non aiuta i giovani ma tant’è.
Yespes s.v. ma più brillante del solito.
Popov s.v. fa a spallate e per ora va bene così.
Pellegri 8 la nostra nota lieta. Non fa giocate da 8 ma sgrida e sollecita i compagni, il suo ingresso fa gioire il Castellani. Dà la scossa e non è un caso che dal suo ingresso si sia fatto gol.
Pagliuca 4 con lo zaino pieno di “però”, di “pazienza” di “giuste e sacrosante giustificazioni” e di piccole e grandi aspettative siamo al niente cosmico. La squadra non evolve. Implode. Ma soprattutto è brutta, bruttissima da vedere. Sembra una squadra di A2 qualsiasi UISP anni 90. Già nei primi 2000 in A2 si vedevano squadre più compatte.