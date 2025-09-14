Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.
Non son potuto venire ieri, ma da queste immagini non è stata affatto una brutta partita.
Ne gioco del pallone c’è molto altro rispetto alle conclusioni in porta….
Ora, si può essere contenti dell’impegno della squadra e dalla voglia di riprendere il risultato, si può essere contenti che il ragazzino Popov segna e può rappresentare un possibile crac, si può essere contenti che abbiano un “vero” portiere che è anche un tifoso…. ma se si pensa al gioco del pallone, ecco dobbiamo fare un enorme passo indietro…. Pagliuca non è il nuovo Sarri, anzi il paragone è quasi una bestemmia…. la squadra esprime troppa foga, troppe mani alte e addosso all’avversario…. tante pallonate e poco gioco.
Per il momento può andare bene così…. ma solo adesso e probabilmente per poco tempo….
Vero Riccardo quello che dici, specie sulle mani dobbiamo stare attenti, almeno in area. Però sul gioco ragazzi facciamo un esame serio. Oggi il calcio è così, uomo su uomo fisico, botte, ho visto il primo tempo di Pisa Udinese, roba da brividi. i friulani sempre con quei 3 4 neri fisici e veloci allo stesso tempo ma ovviamente privi di qualità e fantasia. Io sapete ero per divertirmi, ero per il nonno e per Dionisi, ma quei tempi son finiti. Il Bologna di Italiano che è un giochista ieri a Milano non ha tirato in porta, la lazio a sassuolo una sola occasione. Non si gioca più a pallone e chi prova a farlo spesso prende scialacquate. E sarà così fino a che tra 10 anni non arriverà un nuovo Guardiola che proverà a rompere gli schemi. Dimmi in b una squadra che gioca, che crea 7 8 palle gol a partita, che mette all’angolo gli avversari? Nessuna, e te lo dico con la morte (sportiva si intende) nel cuore perchè per me viva il gioco del nonno, ma ora è così. Ogni anno è sempre più aggressivo. Durante le partite compaiono i km fatti, ogni giocatore a centrocampo o di spinta fa 11-12 km a gara. 4-5 anni fa erano 10. Ogni anno si incrementa la corsa. Però devi avere le paxxe, rompere gli schemi, prendere (se c’è e non lo vedo) uno simile al nonno e andare avanti anche a prendere cartoni in faccia. Ce lo possiamo permettere? Probabilmente no. Lo stesso Dionisi è rincrudolito, a Palermo non giocava bene come a Empoli.
Io sinceramente non riesco a capire perché ci sia stato dato contro un rigore del genere, con la trattenuta che avviene a 15 metri dalla zona in cui cade la palla, quindi ininfluente per l’azione. Se il var deve essere usato così a caso, meglio toglierlo… Comunque io mi prendo volentieri il punto!
Son del parere opposto … io non capisco perchè fare un fallo così con la palla che viene respinta di testa da un nostro giocatore … 15 metri più avanti … rigore regalato, ne dalla VAR e nemmeno dall’arbitro … ma da Yepes ………………….
Andrea dove è la palla non conta niente. Un fallo in area di rigore anche se la palla è crossata al centro e lui era laterale è rigore. Il var non è usato a caso, Yepes è stato un bischero, l’ha trattenuto per paura che gli scappasse e gli ha anche tirato giù i pantaloncini, quindi purtroppo rigore giusto.
il rigore è sacrosanto, il ns difensore deve stare davanti non dietro, devi anticipare, non andare a contrastare…. grave errore di posizionamento di chi lo ha commesso…. comunque il 3 giornate due espulsioni e 2 rigori sono tanti, troppi….
Sinceramente un gol come quello di Popov non mi rammento di averlo visto in passato. Qualcuno di voi ricorda un gesto tecnico simile ?..
Certamente l’avesse fatto Messi o CR7 stamane ne parlerebbero tutti i giornali e le televisioni.
Ibrahimovic in Italia-Svezia 1-1 europei 2004
Io accetterei un rigore così se ci fosse uniformità di giudizio: Stesso fallo ieri di Lucumi su Gimenez in Milan Bologna non sanzionato
Il problema è: il fallo era in area o no? Se sì il rigore c’è. La colpa è del nostro giocatore e basta. Era una fase del gioco in cui si commettevano falli duri a non finire.