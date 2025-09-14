Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un punto. dal confronto interno con lo Spezia:

FULIGNATI: 7 L’Empoli ha un portiere, almeno per la categoria, forte! Bravissimo e preciso in tutte le situazioni in cui viene chiamato in causa, al 65′ compie una parata miracolosa su Artistico.

CURTO: 6 Difende bene, aiutato anche dal fisico. Qualche fallo ingenuo di troppo e un po’ poca precisione quando tocca la palla ma c’è sostanza nella sua prestazione.

LOVATO: 7 Di gran lunga il migliore della retroguardia azzurra. Fondamentale il suo apporto sulle palle aeree, dando sicurezza all’intero reparto anche quando viene messo sotto pressione dagli attacchi dei liguri.

CARBONI: 6 Messo in quella posizione, non propriamente sua, vista in estate. Cresce pian piano durante la partita anche se sbaglia un pò troppi palloni quando deve servire.

CEESAY: 6 Parte a destra poi attorno alla mezz’ora Pagliuca lo inverte con Elia. Dopo un avvio sotto tono, il suo rendimento cresce durante la gara. Nella ripresa entra spesso nella manovra degli azzurri buttando molti palloni in mezzo, non sfruttati dai compagni.

EBUEHI: 6 Bravo in determinate progressi ed in un paio di appoggi. C’è anche un po’ di confusione nella partita dell’ex Cesena che, soprattutto in fase difensiva è da rivedere.

IGNACCHITI: 6 Subisce molto in avvio la pressione portata dagli avversari, fatica non poco ad entrare in partita soprattutto in fase di non possesso. In costruzione svolge il compitino e nulla più.

GHION: 6.5: Si comporta bene in tutte e due le fasi mettendo qualità e sacrificio. Cala prima del cambio ma ci poteva stare.

BELARDINELLI: SV

YEPES: 5 Grossa ingenuità in occasione del fallo che commette e che ci costa il rigore contro. Tenta un bel tiro che impegna Mascardi la prova non è positiva. Anche in virtù dell’ammonizione, viene sostituito all’intervallo.

ILIE: 6 Con il suo ingresso cresce il livello di qualità del gioco degli azzurri. Talvolta si intestardisce in dribbling e giocare personali, poco tutelato dall’arbitro.

ELIA: 6,5 Si è rivisto l’Elia che aveva incantato nelle prime uscite. Messo a sinistra, a piede invertito, smista bene e mette la squadra nelle condizioni di creare. Suo il pallone che va sui piedi di Popov per il gol.

MORUZZI: 5.5 Nella sua zona di competenza soffre la spinta di Candela, si propone poco in avanti.

SHPENDI: 6 Come di consueto non gli fa difetto la generosità, cerca il dialogo con Popov. Un suo tiro velenoso trova la deviazione del portiere avversario.

POPOV: 7 Fino a qualche mese fa era sconosciuto ai più, ma anche per noi difficilmente ipotizzabile come titolare di questa squadra. Anche oggi timbra il cartellino con un gol, forse fortuito, ma sicuramente bello. Bravo anche in fase di non possesso.

KONATE: 6 Il suo ingresso in campo coincide con una maggiore pressione dello Spezia. Pochi sono i palloni che gli arrivano, grande impegno e dedizione da parte sua.

MISTER PAGLIUCA: 6 Gli azzurri pagano un avvio sotto tono, sicuramente ha influito la grande intensità e qualità degli avversari. Il rigore di Artistico rappresenta una sveglia per l’Empoli, che da quel momento comincia di fatto la sua partita. Non funziona la mossa di inserire Elia a destra e Ceesay sulla sinistra, con la loro inversione la squadra comincia a carburare. Dopo il pareggio c’era la sensazione di poterla vincere, l’uscita di Elia e Popov toglie qualcosa nella parte finale della partita. In definitiva una gara in cui si sono viste cose buone e altre non positive, continua il processo di crescita degli azzurri. La sensazione è che ci sia la base per fare buone cose.